A Camerana, tournée di canti di Natale per i bambini dell'Istituto Comprensivo Cortemilia-Camerana

La scuola primaria di Camerana ha dato il via, martedì scorso, a una “tournée natalizia”, in giro per il paese. Si tratta di un'iniziativa che vede i bambini impegnati nel proporre canti natalizi alla popolazione cameranese: ogni settimana gli alunni si recheranno nelle piazze e in altre location delle varie frazioni per allietare il pubblico con le loro voci e augurare buone feste a tutti i presenti.

Un’idea che nasce dal connubio tra il progetto dell'Istituto comprensivo di Cortemilia-Saliceto “Un miglio al giorno” e la conoscenza della cultura anglosassone, rievocando anche la più locale tradizione dei “Cantéjeuv”.

Dopo il debutto in piazza Sant'Antonio a Contrada, i prossimi appuntamenti saranno martedì 10 dicembre alle 13.30 nel parcheggio di Via Vittorio Veneto (che ospita il camion di frutta e verdura), giovedì 12 dicembre presso la Biblioteca di via Roma alle 10.30 e martedì 17 in piazza a Camerana Villa.