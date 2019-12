A Natale regala emozioni, regala la Musica!

Quest’anno a Natale puoi regalare qualcosa di veramente speciale, qualcosa che permetterà a Te stesso o ai tuoi cari di vivere una nuova esperienza formativa musicale.

Viviamo in un particolare periodo l’oggetto materiale è sostituito dal momento esperienziale.

Regalare una passione o un'emozione è qualcosa che terrà con sé per sempre e finirà nel solito cassetto, chiuso nell’armadio o, peggio ancora, in soffitta. Proviamo a chiudere gli occhi e a pensare a quanti regali abbiamo ricevuto e che purtroppo non abbiamo usato perché non hanno toccato il nostro cuore e le nostre passioni.





La Voice Art Academy è un'innovativa scuola di musica moderna sita nel centro di Cuneo; è specializzata nella preparazione vocale e musicale del cantante a360gradi, attraverso lo studio di strumenti complementari, movimento scenico, laboratori di scrittura musicale e produzione inediti con arrangiamenti personalizzati creati appositamente nel Voice Art Studio, lo studio di registrazione interno, e delle più avanzate tecniche vocali (Vocal care di Danila Satragno) mediante un approccio altamente personalizzato.





Ecco le proposte per il tuo regalo di Natale

WINTER GIFT CARD: 5 LEZIONI + 1 registrazione euro 149,99

WINTER GIFT CARD: 10 LEZIONI + 2 registrazioni euro 299,99

GIFT BOX1 : 4 lezioni da 45" euro 100

GIFT BOX2 : 4 INCONTRI da 60 minuti (con arrangiatore e vocal coach) + sconto del 15% sull' arrangiamento di un brano inedito 250€

GIFT BOX3 : 4 lezioni di canto (30 minuti) + 4 lezioni di strumento complementare (30 minuti) oppure 8 lezioni (30 minuti) di canto o di uno strumento a scelta euro 180





Fino al 23 dicembre sarà possibile acquistare le "Winter gift card" o le "Gift Box" presso la segreteria della scuola e venire a ritirarle in sede (Corso IV Novembre 10, Cuneo) previo appuntamento.



I clienti potranno scegliere un corso di canto oppure di strumento (pianoforte, tastiere e synth, chitarra, basso e beatbox). Sono disponibili lezioni individuali per tutte le età e tutti i livelli.

Al termine delle lezioni il cliente avrà anche la possibilità di portare avanti il tuo percorso musicale mantenendo il giorno e l’orario che hai scelto.





Voice Art Academy si trova a Cuneo, in corso IV Novembre 10 (interni 17 e 18)

Per Info e prenotazioni chiamare il 338 2243771

Per maggiori informazioni www.voiceartacademy.com

Facebook: www.facebook.com/Voice.Art.Academy