Baldissero d'Alba realizza "l'albero della gioia" con 500 presine in lana

Un albero di Natale singolare: realizzato su una base in legno rivestita da 500 presine in lana di vari colori lavorate all'uncinetto e collegate fra loro è stato collocato sulla rotonda all'ingresso di Baldissero.

Si chiama "l'albero della gioia" ed è stato ideato e costruito dalle "signore del filo di lana" un gruppo di quindici donne del paese che si ritrovano una volta la settimana per lavorare a maglia e ricamare trascorrendo qualche ora in compagnia creando opere solidali come le "Pigotte" (bambole di pezza il cui ricavato viene devoluto all'Unicef) e le coperte donate all'Unitalsi. Il montaggio dell'albero è stato eseguito con l'aiuto del cantoniere del paese.