Un albero alto 100 metri per augurare Buone Feste: è il regalo di AGC alla città di Cuneo

E' alto 100 metri ed è sicuramente tra gli alberi più alti mai allestiti in Italia. E' quello che addobba la ciminiera delle vetreria AGC Flat Glass Italia di via Savona, alle porte di Cuneo, lungo la statale per Mondovì.

E' stato montato dall'azienda albese Euroelettra srl, che si occupa di impiantistica per fini civili e industriali e che, con questa opera visibile da grande distanza, si potrà fregiare anche di occuparsi di impiantistica "estetica", vista la sua la bellezza. L'accensione ieri 6 dicembre. Il montaggio è durato un paio di giorni e l'albero è stato realizzato utilizzando circa 1,5 chilometri di cavi.

Un regalo al quale AGC stava pensando da anni e che si è concretizzato in questo Natale 2019, in uno spettacolo di luci. Un modo davvero originale per augurare un Felice Natale alla città.