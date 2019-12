Una storia tira l’altra… I laboratori di lettura della Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica di Alba invita a partecipare alle prossime attività per bambini.

Martedì 10 dicembre, ore 17

I TRE PORCELLINI

Lettura a cura di Daniela Febino

La famosissima favola raccontata in modo ironico e scanzonato! Tanta interazione e coinvolgimento per una storia che non smette mai di divertire.

Venerdì 13 dicembre, ore 17

UN PICCOLO VUOTO

Lettura a cura di Marta Zolla

La vita è piena di incontri. E anche di qualche perdita. Hai mai sentito un piccolo vuoto? Ne possiamo ridere o parlare grazie a una storia dolcissima.

Età consigliata: 3-6 anni.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria (è possibile iscriversi a una sola delle due letture).

Il ciclo “Una storia tira l’altra…” fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.