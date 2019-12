Grande partecipazone all'incontro e pranzo di Natale Lega Salvini Premier

Nella giornata di ieri, sabato 7 dicembre, si sono tenuti a Cussanio l'incontro e il pranzo di Natale Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo. Grande partecipazione, testimonianza del crescente consenso di Matteo Salvini, ma anche momento di condivisione e programmazione che ha visto la partecipazione del Capogruppo alla Camera Riccardo Molinari.



“Un ringraziamento - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - va a tutti i militanti che si adoperano costantemente per il nostro Movimento e che rendono possibile una presenza costante sul territorio. Grandi risultati raggiunti grazie al nostro instancabile Segretario Matteo Salvini ma anche importanti sfide per il futuro partendo dall'obiettivo di mandare a cada questo governo giallo-rosso”.



“Un governo - continua l’Onorevole Flavio Gastaldi - che combina solo malefatte ed è in disaccordo su tutto. Vi invitiamo quindi a recarvi numerosi ai gazebo di questo weekend per dire no alla riforma del Mes che andrebbe a incidere sui risparmi degli italiani”.



La giornata ha visto la partecipazione di tutti i principali esponenti politici locali e si è conclusa con un augurio di buone feste alle centinaia di partecipanti.