"Il mio presepio": ultime ore per partecipare al fotocontest della Pro Loco Frazioni di Mondovì

Ultime ore utili per iscriversi gratuitamente al fotocontest natalizio indetto dalla Pro Loco Frazioni di Mondovì e ribattezzato "Il mio presepio".

"Il presepe fatto in casa e nei luoghi pubblici - spiegano dall'associazione - è il simbolo di amore e di accoglienza, segno di pace e di fratellanza universale.

Una tradizione da mantenere e valorizzare. Allestire il presepe è soprattutto un modo per trascorrere del tempo in casa con i propri cari, creando un'atmosfera magica, aspettando la notte di Natale".



Il regolamento è molto semplice: per partecipare sarà sufficiente inviare una fotografia della propria rappresentazione della Natività entro lunedì 9 dicembre mediante l'applicazione Messenger alla pagina Facebook dell'associazione.

Da martedì 10 dicembre, sulla medesima pagina, compariranno tutte le creazioni in gare e le tre istantanee che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze alle 12 di lunedì 23 dicembre risulteranno vincitrici.