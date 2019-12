La Costituzione ai neomaggiorenni di Cherasco: la consegna in Municipio venerdì 13 dicembre

Anche quest'anno, in occasione del Natale, i neomaggiorenni cheraschesi sono invitati in Municipio per lo scambio di auguri e per ricevere in dono dall'Amministrazione comunale una copia della Costituzione Italiana.

L'appuntamento è per venerdì 13 dicembre 2019 alle 19 nel salone consiliare. Sono invitati tutti i cheraschesi che abbiano compiuto o debbano compiere i 18 anni nel corso del 2019.

All'incontro sarà presente anche una delegazione della locale sezione Avis che spiegherà ai ragazzi il valore del dono del sangue e come funziona la donazione Avis.

“Compiere 18 anni - commenta l’assessore alle Politiche Giovanili, Elisa Bottero - non significa solo poter guidare la macchina, poter votare o godere di maggiori libertà, ma è l'ingresso nella vita adulta, quella a cui si è chiamati con maggiore responsabilità.

Molti giovani cheraschesi sono già impegnati in tante associazioni, offrono parte del loro tempo libero a favore della comunità.

L'augurio che faccio loro è che questo traguardo dei 18 anni sia per loro una continuazione nell'impegno che già dimostrano, ma anche l'invito a partecipare attivamente alla vita amministrativa della nostra città, a sentirsi responsabili di un pezzetto di vita comunitaria.

Solo con l'impegno e la responsabilità di tutti si può costruire una comunità sana, vitale, propositiva e accogliente per tutti”.