Le azioni e i prossimi impegni del Comitato di quartiere Cuneo Centro

Il giorno 4 dicembre sono stati piantumati dieci nuovi alberelli in corso Dante, lato Gesso, per reintegrare il patrimonio verde, dove le piante sono seccate. Il Comitato di quartiere di Cuneo Centro ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale ed in particolare il geom. Giovanni Rossaro dell’Ufficio verde pubblico che ha seguito personalmente i sopralluoghi ed incontrato i residenti ed ha provveduto in tempi rapidi alla realizzazione dell’intervento.

Il Comitato, durante incontri periodici con l’assessore ai Quartieri, Luca Serale, continua a mantenere viva l’attenzione dell’Amministrazione sulle istanze dei cittadini riguardo alle seguenti richieste:

il ripristino di alcuni passaggi pedonali sul Corso Dante, l’integrazione dell’illuminazione in alcune vie (Toselli, Gallo, Bersezio, Emanuele Filiberto), uno spazio di carico e scarico merci in via Statuto, la messa in sicurezza del traffico su corso IV Novembre, ecc..

Inoltre è stata presentata una domanda scritta perché venga presa in considerazione, all’atto della programmazione e progettazione degli interventi di riqualificazione con i fondi dell’agenda urbana per il 2021, la possibilità di pavimentare il marciapiede del Viale degli Angeli tra corso Dante e corso Brunet.

È possibile visionare i documenti che riguardano quanto sopra descritto, corredati da fotografie, sul nuovo sito internet del Comitato: https://www.quartierecuneocentro.com nell’area “Richieste e segnalazioni”.