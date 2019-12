Mondovì: chiusa per più di 6 mesi una parte di via San Francesco d'Assisi

Lungo stop alla viabilità a Mondovì in una porzione di via San Francesco d'Assisi, nel cuore del centro storico: fino a martedì 9 giugno 2020 sarà in vigore il divieto di transito nel segmento di carreggiata compreso fra vicolo Deninotta e piazzetta Comino, eccezion fatta per i veicoli a servizio del cantiere e degli utilizzatori dell'autorimessa al civico 2.

Una decisione legata alla necessità di installare in loco un cantiere e relativa gru, che comporterà anche il doppio senso di circolazione in via San Francesco d'Assisi, nel tratto incluso tra vicolo Deninotta e via della Funicolare.

Già attiva anche la direzione obbligatoria a sinistra verso via Sant'Agostino per il traffico veicolare proveniente da via San Francesco d'Assisi.