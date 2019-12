Bambino di due anni investito in zona San Paolo a Cuneo, trasportato al Santa Croce: non è grave

Incidente nella mattina di oggi, domenica 8 dicembre, in zona San Paolo a Cuneo. Intorno alle ore 11,30 una bambino di due anni e mezzo è stato investito da un'auto in via Cavallo nei pressi della sede della Croce Rossa Italiana.

Pronto l'intervento dell'equipe medico sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi e ha trasportato d'urgenza il piccolo all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice giallo. Il bambino non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di Cuneo per i rilievi del caso e per accertare la dinamica di quanto accaduto.