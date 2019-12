Lutto a Busca per la morte di Oreste Villois, l'uomo che 35 anni fa realizzò la pista di moto cross

E’ mancato questa notte all’età di 77 anni Oreste Chiaffredo Villois di Busca. E’ noto nella comunità buchese per essere stato la persona che fortemente ha voluto e realizzato la pista di motocross di Busca nel 1984. Grande appassionato di moto e di motori ha lottato in quegli anni per ottenere questo tracciato per moto di tipo cross, riconosciuto a livello nazionale.



Molti i piloti che hanno iniziato qui. Alcuni hanno raggiunto negli anni i vertici nazionali. E’ stato membro della commissione disciplinare dell’Asi Motociclismo, di cui è stato anche dirigente. Da soli due anni aveva lasciato l’attività alla circuito, sempre stato costante negli anni. E’ stato lo storico presidente del Moto Club di Busca.



Pensionato della Michelin si è distinto presso lo stabilimento cuneese di Ronchi per il suo lavoro da nel sindacato in forza alla Cisl. E’ stato donatore di sangue del gruppo Michelin ottenendo la benemerenza per le 110 donazioni effettutate.



“Ha dato la vita a chi ne aveva bisogno a modo suo credendo in quello che faceva” – ci ha detto il figlio Marco Villois.



Un anno esatto fa, l’8 dicembre 2018 era mancata la moglie di Oreste Giovanna Maria Ribero.



“Oreste a Busca è stato sinonimo di motocross.” – lo ricorda il sindaco di Busca Marco Gallo – “Ci siamo incontrati recentemente e nonostante le condizioni di salute aveva ancora tanti progetti in cantiere legati al mondo del motore. Una persona che ha dedicato la vita al Moto Club Busca ed alla pista del Pignolo.”



Oreste Villois lascia i figli Marco e Carlo e i nipoti Francesca, Isabella e Noemi. I funerali avranno luogo domani lunedì 9 dicembre, presso la chiesa parrochiale di San Chiaffredo di Busca. Il rosario sarà recitato alle ore 20 di oggi, nella parrocchia di San Chiaffredo di Busca.