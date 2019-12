Unica Clinica Dentale, il tuo sorriso prima di tutto (VIDEO)

Presentiamo Unica Clinica Dentale nella sua nuova sede di Cuneo. I tre soci con visibile emozione ci parlano della loro attività. Il primo ad accoglierci è Francesco Sola, l’amministratore unico.

“Sono cinque i valori fondanti su cui si basa il nostro modo di lavorare e di pensare: l’accessibilità della location, il valore umano di tutto lo staff, la strumentazione d’avanguardia, l’elevata qualità medica delle cure offerte e la particolare attenzione alle esigenze economiche dei pazienti".

L’ECCELLENZA AL GIUSTO PREZZO

A visitare l’area clinica ci accompagna la dott.ssa Rossella Sola, il direttore scientifico.

“In Unica Clinica Dentale i pazienti sono seguiti sotto ogni aspetto del bisogno orale. Unica si occupa di tutti gli ambiti dell’odontoiatria in senso ampio. Per quando riguarda la chirurgia complessa, gli odontoiatri sono supportati dal medico anestesista che pratica al paziente la sedazione cosciente”. Scopriamo che si tratta di una speciale anestesia in grado di tranquillizzare il paziente in modo da permettere l’esecuzione dell’operazione chirurgica in totale serenità. Con questa novità, nessuno a Cuneo potrà continuare a nascondersi dietro alla paura del dentista per rimandare l’inizio del suo percorso di cura.

Visitando l’area clinica di Unica, scopriamo che offrono anche un servizio di diagnostica accurata e sofisticata grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia. In questo modo possono garantire ad ogni paziente servizi precisi arrivando a un risultato terapeutico che lo soddisfi completamente, sia dal punto di vista funzionale che estetico. La dott.ssa Sola ci spiega che per pianificare i casi di chirurgia complessa, gli esperti di Unica Clinica Dentale si avvalgono dei risultati diagnostici ottenuti dalla sofisticata TAC che hanno in sede. Se finora abbiamo sempre pensato che la TAC in sede aveva una funzione pratica, grazie a questa visita scopriamo che si tratta di uno strumento fondamentale per mantenere alta la qualità del lavoro e che la scelta della tipologia di macchina non è affatto causale. Con la stessa TAC, gli odontoiatri di Unica eseguono anche specifiche indagini diagnostiche a supporto del trattamento ortodontico. Grazie alla dott.ssa Sola capiamo che questo è un dato fondamentale da tenere in considerazione soprattutto quando si tratta di un percorso destinato ai bambini dove è necessario fare delle previsioni sulla crescita del paziente per adattare il trattamento al caso specifico. L’attenzione per ogni singolo dettaglio che troviamo in Unica ci lascia favorevolmente sorpresi.

La dott.sa Sola ha ancora qualcosa da mostrarci: la sala sterilizzazione. “L’alta qualità dei servizi offerti è supportata dal rispetto accurato delle norme di igiene, secondo i più rigidi protocolli. Ogni singolo processo di sterilizzazione è tracciabile per offrire la massima sicurezza a chiunque si sottoponga alle cure dentali di Unica Clinica Dentale. Tutta la strumentazione e ogni singolo kit di intervento viene sottoposto a questa procedura”. Ci guardiamo intorno, non possiamo che confermare che tutta l’attrezzatura è imbustata e compartimentata. Questa clinica trasmette un senso di serenità e sicurezza così profondo che è difficile da raccontare.

I PAZIENTI UNICA

Incontriamo Simone Colucci, il direttore generale che coordina tutto lo staff. Ci parla dei pazienti della clinica: “Ogni paziente di Unica segue uno specifico percorso di cura. La prima accoglienza da parte delle receptionist ha anche lo scopo di raccogliere un’anamnesi medica su cui si baserà la prima visita con il medico. Dopo di che avverrà il contatto con il Tutor commerciale con cui il paziente instaurerà un rapporto privilegiato. L’informazione fornita è fin da subito chiara e trasparente”. Il paziente ha sempre a disposizione una figura di riferimento per ogni chiarimento commerciale, amministrativo e organizzativo. Questo modo di valorizzare ogni singola persona che si sottopone alle cure dentali fa di questa clinica un posto davvero speciale, unico nel suo genere.

Simone Colucci ci garantisce che la nuova sede di Cuneo ha in serbo tante entusiasmanti novità. La prima a cui siamo tutti invitati è l’UNICAday sabato 14 dicembre dalle 16 alle 20: “CI SIAMO FATTI IN DUE PER PRENDERCI CURA DEL TUO SORRISO”.

In questa occasione verranno aperte le porte a tutti quelli che avranno voglia di confrontarsi direttamente con lo staff medico e il direttivo della clinica, oltre che con i referenti delle più importanti tecnologie utilizzate in sede, per capire e informarsi sui trattamenti e sui servizi offerti da Unica Clinica Dentale. L’appuntamento è in via Cascina Colombaro 4, presso la nuova sede Unica a Cuneo.