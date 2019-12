Domenica dell’Immacolata con tanti eventi e bel tempo in Granda

Lo spirito del Natale presente in tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 8 dicembre, tra mercatini, alberi illuminati, addobbi e decorazioni, enogastronomia, musica, solidarietà e tanto altro.

Questi sono solo alcune delle tante iniziative organizzate per questa domenica: consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma.

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Enogastronomia, fiere e sagre





Ad Alba proseguono le “Notti della Natività” che hanno portato l’atmosfera natalizia nella città già dallo scorso fine settimana.

Fino al 22 dicembre la città sarà animata da “Il trenino dei Desideri” in piazza Ferrero, “Il Presepe tradizionale” in via Vittorio Emanuele di fronte alla chiesa dei SS. Cosma e Damiano, “La Grande Stella” in piazza Risorgimento, un astro luminoso alto 7 metri; “L’abete della Gioia” nel quartiere Piave, “L’albero degli Auguri Ferrero”, in piazza Michele Ferrero e la Galleria delle Renne di Babbo Natale, nello scalone del palazzo comunale. Oggi, domenica 8 dicembre, Casa Claus aprirà di nuovo le sue porte, con i suoi personaggi e i laboratori a tema natalizio.

Questa domenica, alle ore 18.00 nel Cortile della Maddalena ci sarà il concerto dei Boomdabash, con possibilità di ingresso prioritario su prenotazione attraverso il sito www.wkup.it

Info: www.facebook.com/natalealba





A Cherasco oggi, domenica 8 dicembre è in programma l’ultimo appuntamento dell’anno con i “I Grandi Mercati di Cherasco” la 109^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico della città. Sarà una versione più natalizia, contornata da addobbi e luci che già anticipano l'atmosfera delle feste. Centinaia di bancarelle troveranno posto lungo strade, piazze, sotto i portici del centro storico. Si potranno trovare oggetti di ogni tipo, tutto rigorosamente di tempi passati: mobili, libri, dischi, manifesti, suppellettili, arnesi da lavoro, abbigliamento e tanto altro ancora. Per chi ama l'arte, a Palazzo Salmatoris, sarà visitabile la mostra "Picasso e la sua eredità nell'arte italiana". Durante tutta la giornata il centro storico sarà chiuso alle auto. Comodi parcheggi gratuiti si troveranno a pochi passi dalle bancarelle.

Info: www.comune.cherasco.cn.it





È stata rinviata a questa domenica, 8 dicembre, a Cortemilia la manifestazione “Aspettando il Natale”: dalle 10 alle 19, per le vie del centro storico, si terrà il mercatino di Natale, con bancarelle di oggettistica varia a tema natalizio e prodotti tipici del territorio. Numerosi saranno gli intrattenimenti dedicati a grandi e piccini tra i quali gli elfi postini, che raccoglieranno le letterine indirizzate a Babbo Natale, il laboratorio di carta e il circo acrobatico, con la distribuzione di caldarroste, vin brulè, cioccolata calda, zucchero filato e farinata. Sarà visitabile la mostra “Cortemilia in mostra, presepi”. Sempre domenica, è in programma il concerto di musica Gospel presso il Teatro Nuovo Comunale, alle ore 20.30. Ingresso libero.

Info: www.comune.cortemilia.cn.it





Dogliani si prepara a festeggiare il Natale con una serie di eventi che uniranno la tradizionale ambientazione del Bosco delle meraviglie con spettacoli circensi e acrobatici. Il paese sarà vestito a festa e nel bosco, un percorso tra addobbi e fantasia condurrà i bimbi alla casa di Babbo Natale, in uno spazio dedicato a spettacoli e attività dove i piccoli saranno coinvolti tra laboratori e racconti di favole. L’accesso al bosco e alle attività è gratuito, così come il treno su rotaia che funzionerà tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica anche al mattino, dalle 10 alle 12. Come da tradizione, sarà a disposizione dei bimbi la buca postale rossa dove inserire la letterina a Babbo Natale.

Oggi, domenica 8 dicembre, dalle ore 15, è prevista la “Natività Dickensiana e prelibatezze” in un’atmosfera natalizia di metà Ottocento in via Vittorio Emanuele e via Schellino.

Dalle ore 15, “Natale… suta i porti e ‘n piasa”, laboratorio creativo per grandi e piccini, truccabimbi e merenda in compagnia. Nella giornata, degustazione di caldarroste, polenta, vin brulé e cioccolata calda in piazza San Paolo e piazza Carlo Alberto. Info: www.ascomdogliani.it





Nella cantina comunale di La Morra nel fine settimana è in programma la degustazione di Barolo chinato e grappe dei Produttori del paese. Ingresso libero dalle 10 alle 18.30.

Fino al 20 dicembre la Cantina ospiterà la doppia personale delle due artiste Roberta Giacobbi e Maura Boccato dal titolo “Visioni e realtà”. Info: www.cantinalamorra.it





In tema di grandi vini, questo fine settimana a Treiso sarà possibile partecipare alla degustazione dei Barbaresco di tutti i produttori del paese associati con la Cantina Comunale, per un totale di circa 30 etichette delle annate 2015 e 2016. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà anche oggi presso la Bottega dei Grandi Vini di Treiso, dalle ore 11 alle ore 20. La degustazione ha un costo di 10 euro per 3 calici di vino a scelta tra tutte le bottiglie in degustazione.

Info: www.facebook.com/events/611447606274930/ e www.vicinodivino.com





Mercatino artigianale di Natale anche a Piozzo, oggi, domenica 8 dicembre dalle 9.00 alle 18.00, con numerose bancarelle che esporranno prodotti artigianali selezionati. Gospel, idee regalo, prodotti artigianali e strenne natalizie caratterizzeranno questo fine settimana. Per i più piccoli Babbo Natale riceverà le loro letterine e scatterà una fotografia nella sua casetta. Non mancherà il Presepe interamente allestito con zucche nella chiesa di San Giovanni Decollato, Battuti Neri.

Info: www.prolocopiozzo.it e www.facebook.com/comunedipiozzo





Continuano, a Canale, le domeniche di festa in attesa del Natale. Oggi, dalle 9 alle 19, nel centro storico, si terrà un ricco mercatino di Natale, con quaranta bancarelle di prodotti tipici e natalizi. Saranno presenti, inoltre, alcune bancarelle di volontariato che proporranno i propri manufatti per finanziarie le loro attività. Anche i negozi resteranno aperti per tutta la giornata. Nel centro storico non mancheranno gli spettacoli itineranti; dalle 10 “Tequila band”, con Maurizio Lupi di Torino. A partire dalle 14.30 toccherà al circo di Natale e dalle 16.30 alle esibizioni della parata-spettacolo delle farfalle luminose, proposti dagli artisti di strada I giullari del 2000, di Milano. Al termine panettone e cioccolata calda per tutti. Info: www.canaleonline.it





Prosegue nella città della Zizzola Bra's, il Festival della salsiccia di Bra che ha in programma degustazioni d’autore, cooking show ed eventi collaterali al Movicentro di Bra. Ingresso gratuito con apertura al pubblico sabato 7 dalle 11.00 alle 15.00 e domenica 8 dalle 11.00 alle 17.00.

In occasione della manifestazione domenica 8 dicembre è previsto l’arrivo del treno storico che farà vivere un viaggio d'altri tempi su carrozze d'epoca di inizio Novecento. Il convoglio partirà da Torino Porta Nuova alle ore 9.00 e raggiungerà Bra con fermate a Torino Lingotto e Carmagnola. Biglietto di andata e ritorno al costo di € 25 oppure pacchetto comprensivo di viaggio, un piatto stellato e un calice di vino al costo di € 35. Gratis per i bambini sotto i 4 anni. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: www.turismoinbra.it www.salsicciadibra.it





A Sommariva Perno oggi, domenica 8 dicembre, dalle ore 9 alle 17 è in programma la prima edizione del Mercatino di Natale che vedrà la partecipazione di bancarelle che esporranno prodotti di artigianato e gastronomici, con alcuni banchetti delle associazioni sommarivesi. Saranno coinvolte anche molte attività commerciali, che resteranno aperte per l’occasione. Non mancherà l’esposizione anche dei lavori del gruppo anziani e dei bambini delle scuole di Sommariva Perno. Info: www.ecomuseodellerocche.it





Oggi, dalle 9 alle 17.30, a Pocapaglia il consueto mercatino di Natale il paese si arricchirà di banchetti di produttori locali, artigianato e solidarietà. Nel corso della giornata sarà possibile assaggiare dolci e bevande calde; per chi lo desidera verrà servito il pranzo a base di polenta e salsiccia. Durante la manifestazione, inoltre, sarà allestito un laboratorio del gusto dedicato ai mieli del Roero, che garantirà un’esperienza sensoriale guidata dagli esperti del settore. La giornata natalizia è stata pensata e organizzata in collaborazione con “Valorizzazione Roero” e “Roero wine and food academy”, con lo scopo di valorizzare i prodotti e l’enogastronomia locali. Info: www.ecomuseodellerocche.it





A Novello l’Amministrazione comunale e la Proloco hanno organizzato per oggi, domenica 8 dicembre la tradizionale Fiera di santa Lucia. Fin dal mattino, il mercatino animerà le vie del centro storico. Alle 11, nella confraternita di San Giovanni Battista, l’Amministrazione comunale consegnerà i premi Santa Lucia 2019. A seguire verrà presentato il video del brano Libera, del gruppo Uds, girato a Novello con l’intento di promuovere il paese attraverso la musica. A pranzo la Proloco proporrà street food, zuppa di ceci e polenta con salsiccia o formaggi.

Info: www.comune.novello.cn.it





A Savigliano oggi, dalle ore 14.30 alle 18 in piazza Santarosa ci sarà Grisulandia, un intero pomeriggio, con il percorso allestito dai vigili per giocare su discese, salti, arrampicate in totale sicurezza. Sempre nel pomeriggio sarà possibile fare merenda con cioccolata calda e vin brulé. A cura Assoc. Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Savigliano, Gruppo Alpini e Mercatino del Centro Diurno Eta Beta dalle 10 alle 16.30.

Scopri tutti gli eventi organizzati a Savigliano per Natale su www.visitsavigliano.it/newseventi





Nel borgo medioevale di Rocca de’ Baldi è stata rinviato ad oggi l’appuntamento con i “Mercatini di Natale”. L’atmosfera natalizia sarà scandita da un ricco programma: dalle ore 10 bancarelle di prodotti d’artigianato, hobbistica, articoli natalizi e idee regalo. Dalle ore 12 panini caldi e a seguire cioccolata calda, dolci natalizi, mundaj e vin brulè. Dalle ore 14 i più piccoli potranno incontrare direttamente Babbo Natale nella sua casetta. I bambini potranno consegnare la loro letterina e ricevere un piccolo omaggio da Santa Klaus. Per l’intera giornata dimostrazione di intaglio del legno con motosega con lo scultore Sergio Sciandra; all’interno della Confraternita di Sant’Antonio esposizione di presepi artigianali per il concorso “Il presepe più originale”. Apertura straordinaria della Chiesa di San Marco Evangelista e visite guidate al castello nel pomeriggio.

Info: www.facebook.com/AmiciRocca





A Fossano prosegue il programma sul Natale con tante iniziative: appuntamenti musicali, arte e cultura, negozi aperti e mercati straordinari, sport, divertimento e solidarietà.

Oggi alle ore 18, è in programma “Cussanio si illumina”, con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale nella frazione di Fossano. In Cattedrale, inizierà la Mostra dei presepi e degli alberi di Natale delle scuole fossanesi. Nel pomeriggio, ore 15, Passeggiata Natalizia con punti ristoro e gadget per le vie cittadine (Iscrizione 5 euro, il ricavato sarà devoluto alle scuole fossanesi) e arrivo alle 17 circa in piazza 27 Marzo 1861 per l'accensione dell'Albero di Natale e distribuzione di bevande calde; per i più piccoli giri sulla Slitta degli Elfi, gli aiutanti di Babbo Natale. In piazza Manfredi, animazione musicale con il cantante e imitatore Pino Colucci, flashmob di danza e simpatiche mascotte natalizie per divertenti giochi fotografici.

Sempre domenica, dalle ore 14 alle 18.30, al Centro Equitazione Disabili di via della Cartiera, Presepe Vivente e Antichi Mestieri. Partecipa il Coro Gruppo ANA di Cervere.

Info: www.visitfossano.it/portfolio/natale_fossano





A Paesana è aperto il rifugio Pian Muné a valle (aperto tutti i giorni fino a Pasquetta). I mezzi battipista sono al lavoro da diverse settimane per preparare al meglio le piste e fervono gli ultimi preparativi per la super inaugurazione di questo sabato, con skipass sabato e domenica adulti 20 euro. Questa domenica inoltre, i residenti nei comuni dell’Unione Montana del Monviso, vale a dire i comuni di Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Sanfront, Martiniana Po, Envie, Pagno, Brondello potranno sciare con uno skipass a 5 euro (+ 2 euro per la card personale e nominativa): sarà sufficiente presentare il documento d’identità. Info: www.pianmune.it





A Barge questa domenica, per tutta la giornata, per le strade e nelle piazze si svolgeranno i “mercatini di Natale sotto il Monviso”, con bancarelle di prodotti artigianali e gastronomici e tante curiosità. Spazi dedicati all'hobbistica, stand natalizi per chi è ancora alla ricerca del “pensiero” per amici e parenti, mercatini dello scambio e baratto, dolcezze in strada (caldarroste e frittelle di mele, ma anche zampognari) e tanto altro.

Ci sarà anche un mercatino per i bambini e canti di Natale accompagnati da cioccolata calda e vin brulé. Naturalmente non mancherà... Babbo Natale. Info: www.facebook.com/prolocobarge/





A Manta anche oggi è in programma “Natale in castello” presso la fortezza medioevale, con visite, animazioni per bambini, canti natalizi, laboratori.

Info: www.fondoambiente.it/eventi/natale-in-castello





A Dronero, dalle 10 in poi, la giornata sarà interamente dedicata ai mercatini di Natale, con oltre cinquanta stand in piazza Martiri della Libertà e il mercatino delle pulci in via Roma e via Garibaldi. Prevista la presenza di Babbo Natale per un giro turistico in carrozza per le vie di Dronero, con partenze dalle 11 alle 17 da piazza Martiri. Ci sarà anche la possibilità di visitare il plastico “Il treno della Valle Maira” sulla terrazza dell’Iris, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18; mostra “100 anni di moto d’epoca”. Tutti i negozi rimarranno aperti. In programma anche la distribuzione di the caldo e cioccolata offerti dalla Pro Loco. Info: www.facebook.com/proloco.dronero





Il Consorzio del Bodi Ass. per la promozione, valorizzazione e tutela della storica patata Piatlina e della tradizionale patata Ciarda di Monterosso Grana, in sintonia con gli attivissimi ristoratori di valle rievoca l'amato e ghiotto appuntamento con il “Cuiette Day 2019”. Dieci bravi ristoratori della Valle Grana (Castelmagno, Monterosso Grana, Pradleves e Valgrana) proporranno per oggi, domenica 8 dicembre, un menù convenzionato con protagonisti gli gnocchi al Castelmagno, ma anche con altri condimenti preceduto da antipasto e concluso con un dolce, bevande escluse. Info: www.piatlinaeciarda.com





Oggi a Bernezzo il centro del paese ospiterà un allegro villaggio natalizio.

Dalle 10.30 alle 17.30 sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale.

Babbo Natale, la Befana e gli Elfi accompagneranno i bambini nel magico mondo del Natale.

La visita è su prenotazione. Nel pomeriggio sono previsti spettacoli di giocoleria e funambolismo con Yuri Longhi.Durante la giornata sarà possibile fare aperitivo e merenda in collaborazione con la Pro Loco. Inoltre, a partire dalle 18, ci sarà l'accensione del grande albero di luci sulla collina.

Info: www.facebook.com/PRO-LOCO-BERNEZZO





Prosegue fino ad oggi a Borgo San Dalmazzo la 450° Fiera Fredda, manifestazione unica, ospitata a Palazzo Bertello, ex opificio borgarino e luogo di grande interesse, sede tradizionale dell’evento, a pochi passi dal centro storico. Nel padiglione a ingresso gratuito, saranno allestiti numerosi stand e, come da tradizione, le giornate saranno accompagnate da una serie di eventi collaterali, tra musica, spettacolo e divertimento. Tantissimi poi gli eventi che accompagneranno i giorni di festa, dallo sport alla musica, dall’intrattenimento agli appuntamenti all’Auditorium di Palazzo Bertello, fino alle serate danzanti in bocciofila.

Conclusione oggi pomeriggio con la doppia esibizione degli allievi dei corsi della Julie’s School. Nella stessa giornata ci sarà il 38° Torneo di scacchi. Ampio spazio anche all’arte grazie a cinque esposizioni temporanee. Info: www.fierafredda.it





A Entracque, questo fine settimana è dedicato alla “Madonna das cuiette”, appuntamento gastronomico che ha per protagonisti gli gnocchi preparati con la rinomata patata di Entracque (presso i ristoranti aderenti all’iniziativa).

La kermesse entracquese è arricchita da numerosi eventi collaterali; sabato pomeriggio sono previsti l’apertura del Presepio Meccanico e l’accensione dell’albero di Natale, domenica dalle 10 alle 17, nel centro storico ci sarà il mercatino di Natale, ore 12.30 possibilità di degustazione di gnocchi, per i bimbi, letterine a Babbo Natale alle ore 14.30 e il pomeriggio con gli Elfi di Natale.

Info: www.turismoentracque.it





Anche oggi a Limone Piemonte ci sarà il mercatino con bancarelle con prodotti di artigianato locale, opere del proprio ingegno, prodotti tipici selezionati e creatività.

In pomeriggio, dalle 15 alle 19, per i bambini, incontro con Babbo Natale e la sua assistente, distribuzione gratuita di zucchero filato in Piazza del Municipio entrambi i giorni dalle 15.30 alle 18. Questa domenica in programma la musica e l'allegria itineranti della Street Band Prismabanda in Via Roma dalle 15 alle 18. Info: www.limoneturismo.it

Informazioni su impianti aperti le trovi su: www.riservabianca.it e su www.cuneoholiday.com

Ad Ormea oggi sarà una giornata ricca di appuntamenti dedicati al Natale con la manifestazione “Buon Natale a Ormea”; dalle ore 10 per tutto il giorno in piazza e nel centro storico è previsto il mercatino natalizio del piccolo artigianato e dei prodotti tipici. In programma anche l’inaugurazione della mostra “Ormea sulla neve”: foto, immagini, quadri e poesie. Alle ore 12.45 circa arriverà il treno storico alla Stazione di Ormea con visita libera al suggestivo borgo, ai suoi musei e al mercatino di Natale lungo la caratteristica via Roma che sfocia sul piazzale della Parrocchiale di San Martino. Dalle ore 14.00 presso il Centro Storico, Assenzio Band presenterà 'Dame nel Borgo'. Nel pomeriggio sono state organizzate attività per i più piccoli e degustazioni di specialità locali. Alle ore 17 ci sarà la tradizionale accensione dell'albero di Natale in piazza in compagnia dei bambini delle scuole. Info: www.comune.ormea.cn.it

A proposito del treno storico, il programma prevede il ritrovo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 alla stazione di Ceva per svolgere le pratiche di accettazione (controllo voucher da parte del personale di V.I.C.) e ammirare la sbuffante Locomotiva a Vapore. Partenza alle 10.30 verso la Valle Tanaro fino ad Ormea, con fermate a Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Priola, Garessio, Trappa, Eca-Nasagò.

Info: www.piemontevic.com/viaggi-treno-storico-valle-tanaro





Musica, cultura e iniziative solidali

In biblioteca a Verduno alle ore 18, Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone presentano "Peccati immortali" il loro ultimo libro giallo.



A Boves oggi, domenica 8 dicembre, è in programma il Natale di solidarietà, con passeggiata e corsa non competitiva omologata Fidal, di circa 6 km aperta a tutti.

La manifestazione prevede il ritrovo alle 9 in piazza Mottini, partenza alle 9.30 per i camminatori e alle 10 per i podisti. Al termine del percorso verrà garantito un ricco ristoro e i partecipanti potranno vivere l’atmosfera magica dei mercatini di Natale usufruendo di sconti sulle consumazioni proposte nei vari stand gastronomici. L’incasso interamente devoluto all'associazione "Donna per Donna".





Questa domenica a Caraglio si correrà la 2°Babbo Run Caraj, corsa non competitiva su un percorso di 5 km. Iscrizione ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Gabriele Fantino per mantenere efficiente l'aula di informatica dell'ITIS Mario del Pozzo di Cuneo. Inizio iscrizioni alle ore 13.30 presso Piazza Ramazzina, inizio della corsa ore 14.30. Vestirsi preferibilmente da Babbo Natale. Info: www.comune.caraglio.cn.it





A Cuneo, nel fine settimana l’atmosfera natalizia si accompagnerà alla solidarietà. Oggi, domenica 8 alle 17.30, in piazza Europa, si terrà il concerto del Cuneo Gospel Choir che ripercorrerà la storia dallo spiritual al gospel contemporaneo.

In via Roma, anche oggi, dalle 14 alle 18.30, bimbi e famiglie potranno andare a passeggio sulla carrozza trainata dai cavalli di Babbo Natale e dei suoi elfi, con donazioni in favore di Arco (Attività di ricerca clinica oncologica). Info: www.comune.cuneo.it





Oggi al Teatro Toselli di Cuneo ci sarà il concerto benefico dei tenori del Teatro San Carlo di Napoli che ripercorreranno otto secoli di storia della canzone napoletana: a partire dalle 17, sette voci accompagneranno l’ascoltatore in un viaggio ricco di sorprese tra canzoni immortali, attraverso i secoli che le hanno viste protagoniste, con poesie e aneddoti che arricchiranno la conoscenza di un patrimonio unico al mondo. L’incasso della serata sarà devoluto a sostegno dei progetti del Centro Studi per la Pace Onlus, associazione che opera nell’ambito dell’educazione alla pace e alla non violenza, a favore di comunità di soggetti svantaggiati presenti sul territorio italiano ed estero. Info: www.promocuneo.it





Ancora musica e solidarietà nel capoluogo: anche quest’anno, a Cuneo, i musicisti Cristina Villani (soprano), Stefano Pellegrino (violoncello), Alessandra Rosso (pianoforte) terranno un concerto di musica sacra con ingresso a offerta libera che sarà devoluto, tramite Una Strada onlus a La Creche di Betlemme. L’evento “Concerto per la Festa dell’Immacolata” è in programma per oggi, domenica 8 dicembre, presso il Santuario della Madonna degli Angeli a Cuneo (Viale Federico Mistral 1) alle ore 17.30. Info: www.unastrada.it/concerto-per-la-creche-19





A Busca, questa domenica, alle ore 21,15 al Teatro Civico, per la Rassegna internazionale di Concerti “Musicaè”, si terrà il Concerto dell’Immacolata con il Quintetto Prestige, artisti del Teatro Regio di Torino (Federico Giarbella flauto, Alessandro Cammilli oboe, Luigi Picatto clarinetto, Natalino Ricciardo corno, Orazio Lodin fagotto) che presenteranno musiche di Prokof’ev, Gershwin, Bernstein. Ingresso libero, con precedenza ai soci.

Info: www.comune.busca.cn.it





Questa sera a Bossolasco è in programma il Concerto natalizio presso la Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, alle ore 21.00. "Souvenirs d’autore" con Garelli Serena Soprano, Paolo Montagna Clarinetto, Alessia Musso Arpa. Seguirà un momento di scambio degli auguri con un caldo bicchiere di vin brulè, cioccolata calda e panettone. Ingresso libero.

Info: www.comune.bossolasco.cn.it