Nel giorno dell'Immacolata Concezione Albenga si è "illuminata d'immenso" (FOTO e VIDEO)

Domenica 8 dicembre, ad Albenga già oggi è Natale. Si è svolta oggi, infatti, la cerimonia di attivazione delle proiezioni architetturali che, come ha dichiarato il sindaco Riccardo Tomatis, "trasformano una decorazione statica, come le luminarie natalizie, in una attrattiva turistica moderna e dinamica". Come dicevamo, ad Albenga da oggi è Natale.



Ma in realtà si potrebbe sottolineare, come hanno fatto ad una voce il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino e il consigliere delegato al centro storico Marta Gaia, in occasione della presentazione del calendario eventi, che ad Albenga è "un po' Natale tutto l'anno" (leggi QUI il calendario completo). Infatti, dalla primavera a oggi, gli appuntamenti artistici, culturali, sportivi e di intrattenimento, non si sono mai fermati.





"Abbiamo più eventi in calendario noi di Matera, capitale europea della Cultura per il 2019", afferma il primo cittadino. Quest'anno il nome di Albenga, con le grafiche curate dal Maestro d'Arte Marco Garofalo, sta viaggiando su tutti gli autobus di Tpl Linea che si spostano tra due province, da Varazze fino a Ventimiglia. E non solo: sarà un Natale moderno e "social", grazie all'hashtag #Albengasilluminadimmenso e grazie a un simpatico contest: si intitola "Scatta e condividi!", inizia oggi e terminerà il 12 gennaio, con premi per le foto più simpatiche e divertenti condivise sui social (leggi i dettagli QUI). L'evento è stato presentato da Francesca Bogliolo, con ospiti i cantanti della scuola di musica Voxart e il coro dei bambini dell'istituto comprensivo Albenga 2 "Tomaso Paccini".