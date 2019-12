Un successo l'Open season di Prato Nevoso con Fred de Palma, Shade, Random e Gabry Ponte: consegnati 38mila euro al Gaslini

C’erano anche le stelle a celebrare “L’Open season 2019”. In una notte magica Prato Nevoso ha festeggiato l’inizio della stagione con un tutto esaurito. Fiumi di persone hanno invaso la Conca per assistere allo spettacolo che ha portato a Prato Nevoso quattro star dell’ultima estate: Fred de Palma, Shade, Random e Gabry Ponte.



“Un parterre così rappresenta davvero un unicum – spiega Gianluca Oliva, amministratore delegato della Prato Nevoso spa - E anche il riconoscimento di un format che abbiamo inventato anni fa e che invece si è rivelato azzeccato permettendoci di avere sempre di più nomi di spicco a esibirsi nel palcoscenico di Prato Nevoso. E che soprattutto, come dimostrano i tanti fan arrivati stasera da mezzo Piemonte e Liguria, raccolgono consenso soprattutto tra i giovani. E questo perché gli eventi sono un po’ il marchio di fabbrica di Prato Nevoso”.



L’obiettivo della stazione è andare oltre all’offerta turistica nonostante il massimo impegno per potenziare le piste – la telecabina targata Porsche ne è l’ultimo esempio – perché chi viene in montagna poi vuole anche divertirsi. E l’Open season rappresenta solo il primo – anche se il più gettonato - di una serie di eventi che da adesso a fine stagione accompagneranno i weekend all’ombra della Conca.



Ieri sera intanto la gente ha cantato, ballato esultato ripercorrendo le colonne sonore dell’estate e non solo: da “D’estate non vale” a “Bene ma non benissimo” a “Una volta ancora”. E poi a rendere la festa ancora più elettrizzante c’erano i dj di Radio dimensione suono, l’emittente alleata di Prato Nevoso.



Ed è stata una sera di festa anche per la solidarietà. Gianluca Oliva ha consegnato con una simbolica cerimonia un assegno da 38mila euro al direttore generale dell’ospedale infantile Gaslini di Genova, Paolo Petralia, per realizzare l'ambulatorio e una super sala giochi intitolati alla stazione sciistica.



Ed è già partita la nuova sfida. Raccogliere fondi per un’altra buona causa con il Gaslini sempre con destinatario: acquistare nuove attrezzature per i bambini oncologici dell’ospedale che dopo il ricovero continuano il loro percorso di controllo e monitoraggio. E la risposta – l’acquisto dei braccialetti luminosi – è stata subito entusiastica nella Conca invasa dal popolo della movida sugli sci.