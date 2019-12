E a Natale cosa gli regalo? Perché non un buono-viaggio della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello

Alzi la mano chi, in questi giorni di shopping, non ha avuto un momento di crisi di fronte all’interrogativo “ed a lui cosa regalo per Natale”,

A volte, però, la soluzione ai nostri problemi è più semplice e vicina di non quanto potessimo pensare: ne è un esempio l’originale proposta della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello: perché non donare un buono acquisto per un viaggio di un giorno (50 euro), un weekend (300 euro), una settimana (700 euro) o addirittura una crociera (1.000 euro), in base all’importanza che ha nella personalissima scala degli affetti di ciascuno di noi il destinatario del dono e – ancor più – delle disponibilità economica dell’acquirente?

“Un buono viaggio va oltre il valore dell’oggetto – ci dice Aldo Bruno – perché qui si tratta di regalare un’esperienza, che se fatta con gli amici giusti lascerà traccia di sé per tutta la vita.

Magari potrebbe anche essere un’esperienza che non incontra i gusti di chi la riceve: regalare il mare a chi ama la montagna è un po’ come regalare un maglione nero a chi si predilige i maglioni rossi. Poco importa. Questo, proprio questo potrebbe essere il particolare che poi crea un’emozione inattesa in chi riceve il regalo così forte e gradita da renderla unica, quell’emozione.

Un’esperienza che va aldilà della meta, ma che si è portati a ricordare per il piacere di essere stati in compagnia delle persone giuste.

Ci sono viaggi all’apparenza banali che ti rendono molto felici e viaggi importanti che non ti lasciano nulla. Noi non possiamo regalare un’amicizia, ma possiamo regalare esperienza capaci di farti scoprire nuove ed inattese amicizie, che poi magari rimangono tali per tutta la vita”.

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato. E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi,it