Barge lancia iniziative per contrastare il bullismo ed il cyberbullismo: coinvolti studenti, famiglie ed educatori

In un’epoca nella quale il bullismo, con le sue derivazioni come il cyberbullismo, sono temi di sempre più stringente attualità, a Barge l’Amministrazione comunale del sindaco Piera Comba, in stretta collaborazione con la Biblioteca comunale “Michele Ginotta” e con l’Associazione “Famiglie insieme per…”, ha deciso di porre in essere un’iniziativa di sensibilizzazione, informazione e formazione.

Verrà articolata su due giornate, una aperta al pubblico (il 9 dicembre), rivolta in particolar modo a famiglie ed educatori, l’altra (il 10 dicembre) dedicata agli studenti dell’Istituto comprensivo bargese e dell’Alberghiero “Giacomo Paire”.

La serata del 9 dicembre, in programma alle ore 20.30, si terrà presso il salone “Ludovico Geymonat” nella Biblioteca comunale. Nella mattinata del 10 dicembre, invece, gli studenti verranno accolti nel cinema comunale.

“Entrambi gli incontri – spiega il sindaco Comba – sono a cura della Fondazione Carolina Onlus di Milano, nata con lo scopo di realizzare un futuro in cui il web sia un ‘luogo’ sicuro per i bambini e gli adolescenti, coinvolgendo tutti gli attori corresponsabili della crescita dei minori e del loro sviluppo consapevole.

La Fondazione raccoglie la sfida di Paolo Picchio, il papà di Carolina, la quattordicenne che nel 2013 si lanciò dalla finestra di casa dopo essere stata vittima di episodi di cyberbullismo. L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi che, sempre più in tenera età, si fanno del male tra loro usando la rete in maniera distorta e inconsapevole.

Un supporto alle famiglie e alla comunità, per garantire ai genitori, agli educatori e tutti i coloro che hanno responsabilità educative, il diritto alla cura, al recupero e all’armonia alle nuove generazioni.

Perché anche la dimensione digitale delle relazioni deve ritrovare una sana autenticità. Il concetto di community non può esulare dai valori che ci rendono ‘umani’”.