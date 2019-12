Open Day per le scuole paritarie di Savigliano, tutto quello che c'è da sapere

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021, presso i plessi saviglianesi di Santa Maria della Pieve, Sacra Famiglia, Sacro Cuore di San Giovanni, San Salvatore e Levaldigi per i bambini non ancora frequentanti, si potranno effettuare da martedì 7 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020.



Dal 9 all’11 dicembre 2019 avrete la possibilità di scoprire, con i vostri genitori, le scuole dell’Infanzia paritarie di Savigliano città federate a FISM (Federazione Italiana Scuole Materne - https://www.fismcuneo.org/), grazie alle “porte aperte”. Insegnanti e amministratori saranno a Vostra disposizione per farVi vistare la struttura scolastica, spiegare le proposte didattiche e ulteriori informazioni.



• SCUOLA DELL’INFANZIA “S. MARIA della Pieve”

LUNEDÍ 9 DICEMBRE 2019 DALLE 16.30 ALLE 20

Via Paolo Dovo, 6 - 12038 Savigliano

tel - 333.3659605 mail: materna.pieve@virgilio.it



• SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRA FAMIGLIA”

MARTEDÍ 10 DICEMBRE 2019 dalle ore 18 alle ore 19

Via S. Pietro 9 - 12038 Savigliano

tel – 338.1236706 sr. Maria Carla scuola mail: sacrafam@libero.it



• SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE di San Giovanni”

MERCOLEDÍ 11 DICEMBRE DALLE 16.15 ALLE 18.30

P.za Schiaparelli 19 - 12038 Savigliano - Tel 0172 712985

Cell 338 830 1600 lasciare messaggio per essere richiamati

mail: sacrocuore@sangiu.org



Per maggiori informazioni vi suggeriamo di chiamare le scuole ai contatti indicati e consultare i fogli di invito agli “open day” preparati da ogni scuola.

Per le scuole paritarie di Infanzia ASILO MIRETTI – RAVIOLO San Salvatore e Infanzia Levaldigi si prega di prendere contatti direttamente con i seguenti numeri e/o mail

San Salvatore – mail: rivoira.adriano@libero.it tel 339.7246103

Levaldigi – mail fede.brizio@tiscali.it tel 335.5483992