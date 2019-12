I pacchetti di Natale con la carta da regalo dell'A.I.D.O.: un'originale idea del gruppo della Granda

Dopo aver creato per l'anno 2020 un calendario utile a portare un sorriso alle tante famiglie che in Italia credono nella donazione di organi, tessuti e cellule, A.I.D.O, in Granda, ha pensato, per festeggiare il Natale, ad una simpatica "carta regalo" che sotto l'albero allieterà tutti coloro che avranno la fortuna ed il piacere di ricevere dai propri cari un pensiero.

Grazie ad un'idea della Sezione Provinciale A.I.D.O. di Cuneo, all'azione operativa dei Gruppi Comunali di Boves e Saluzzo, capitanati rispettivamente dai presidenti Simone Bessone ed Enrico Giraudo e grazie al supporto del Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale Cuneo, la "carta regalo" è in fase di distribuzione ad esercizi commerciali vicini all'associazione.

Come per il calendario anche la "carta regalo", firmata nuovamente dal bozzettista umorista Danilo Paparelli, è messa a disposizione a chi ne farà richiesta alla casella "aidoprovincialecuneo@hotmail.com": un modo originale di fare un "dono" ricordando valori importanti legati alla vita.