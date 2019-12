Blackout del 16 novembre: i ringraziamenti dal comune di Vignolo

In occasione della nevicata del 16 novembre scorso le famiglie (in particolare con bambini piccoli ed anziani) di alcune zone del territorio di Vignolo sono state messe a dura prova a causa dell’interruzione della fornitura elettrica per circa 48 ore alla quale si è assommata (sempre per lo stesso motivo) la mancanza di acqua potabile per diverse ore.

In questa situazione il municipio ha mantenuto un filo diretto con la centrale operativa E-DISTRIBUZIONE appositamente istituita che ha dovuto gestire una situazione di emergenza su una larga fetta del territorio provinciale e, pertanto, gestire con i mezzi a disposizione la situazione.

Alla luce di questo contatto durato diverse ore abbiamo capito l’impegno e la dedizione di chi era dall’altra parte del cavo ed è per questo che voglio ringraziare pubblicamente i responsabili e le squadre opertaive impegnate sul territorio, il nostro concittadino Ing. Davide Carrara, la Sig.ra De Maria, il Sig. Bianchi ed, in particolare, il responsabile di zona, Ing. Pierangelo Patetta (che alle ore 20 di sabato sera mi confessa che non ha ancora avuto tempo di mangiare nulla, neppure colazione).

In tempi come quelli che stiamo attraversando dove si è tutti contro tutti, credo sia importante dare atto di esempi di eccellenza come sopra descritto con un grande ed affettuoso GRAZIE!

Danilo Bernardi

Sindaco di Vignolo