Cinque interventi per rendere Narzole ancora più bella e vivibile

C'è fermento a Narzole: sono in arrivo grandi ed importanti novità.

Ai primi di novembre sono stati affidati i lavori relativi al finanziamento del decreto crescita per un importo di 50.000 euro, finalizzati esclusivamente alla riqualificazione energetica. Si aggiungono agli altri 230.000 euro di un bando regionale che abbiamo recentemente ottenuto sempre in relazione alla riqualificazione energetica ed i cui lavori inizieranno questa primavera.

Aggiungendo anche l’intervento in collaborazione con Enel Sole ad inizio 2019, ci sarà nei prossimi anni un risparmio economico sulla spesa di illuminazione di circa 40mila euro.

"Con questi tre interventi - ha spiegato il sindaco Federico Gregorio - verrà rifatta sul territorio comunale la quasi totalità degli impianti di illuminazione con lampade di ultima generazione. Tornando al decreto crescita, è una grande soddisfazione poter realizzare alcuni progetti che ci stavano particolarmente a cuore. Sono inizialmente cinque a cui ne seguiranno altri più piccoli in base alla disponibilità economica del ribasso del bando".



Il 1° sarà la riqualificazione illuminotecnica di Vergne, un investimento che darà ancor maggior risalto alla già bella e caratteristica frazione.

Il 2° è un sogno nel cassetto che ora si realizza: ridare splendore (in questo caso vera e propria luce) ai giardini tra i più belli e storici di Narzole, “I giardini della Piramide" con il ritorno dei lampioncini in stile liberty, che riporteranno in tutto la sua storica e caratteristica bellezza questo gioiello di angolo narzolese.

Il 3° intervento, uno tra i più attesi, sarà la costruzione della nuova linea elettrica per ridare luce alla stupenda terrazza di San Rocco, recentemente riaperta dopo anni di chiusura.

Il 4° intervento sarà l’illuminazione dei passaggi pedonali sul Viale Rimembranza per darne ancora maggiore visibilità e contestualmente garantire più sicurezza ai pedoni.

Il 5° intervento riguarda il rifacimento della linea di illuminazione di Via De Gasperi per lo spostamento di un contatore pubblico che era ubicato in area privata.