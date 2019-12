I 18enni di Revello ricevono la Costituzione: “Dimostratevi forti in un mondo che si sta rivelando in tutta la sua fragilità” (FOTO)

I 18enni di Revello sono stati accolti, ieri mattina (8 dicembre) a Palazzo comunale. Il sindaco, insieme all’Amministrazione comunale, ha voluto accogliere i giovani che nel corso del 2019 sono entrati appieno nella maggiore età.

Insieme al primo cittadino, Daniele Mattio, e a buona parte del Consiglio comunale, i rappresentanti del panorama associativo e del mondo volontaristico locale.

Prima della consegna delle Costituzioni ai neomaggiorenni, il Comune ha omaggiato i tre studenti del paese, meritevoli per i risultati scolastici ottenuti.

Le borse di studio – destinate agli alunni delle scuole medie superiori – sono intitolate alla memoria dell’avvocato Giulio Blengino: “Una persona molto importante per il nostro paese – ha detto Mattio – che viveva in America, ma che ha donato al nostro Comune alcuni alloggi, chiedendo però all’Amministrazione comunale l’impegno, tutti gli anni, di consegnare borse di studi agli studenti meritevoli”.

I destinatari dei riconoscimenti sono stati individuati da un’apposita commissione, che ha valutato i risultati ottenuti dagli alunni. Essi sono: Beatrice Garri, Gabriele Odetto e Francesco Piacenza.

Poi è toccato ai neo 18enni: “Alla vostra età siete nel bello della vostra vita” ha rimarcato il sindaco, che poi, grazie alla presenza delle Associazioni, ha rinnovato ai giovani l’invito ad avvicinarsi al mondo del volontariato locale.

“È importante fare volontariato – ha detto – non solo per aiutare il prossimo, nel prodigarsi per gli altri, ma anche come gratificazione personale”.

L’APPELLO SULL’IMPORTANZA DELLA DONAZIONE DI SANGUE

Accanto a Mattio, Giuseppe Audisio, presidente del Gasm, il Gruppo autonomi sangue Mombracco.

Audisio, con la passione che lo contraddistingue, ha lanciato un accorato appello ai 18enni sull’importanza della donazione di sangue.

“Iniziate a camminare con le vostre gambe e a pensare con la vostra testa, acquisite diritti ma anche doveri.

Donare il sangue, potrete dirmi, non è un obbligo, ma cercherò di farvi capire l’importanza del dono del sangue. In Italia, tutti gli anni, circa 50mila persone anno vivono grazie al dono del sangue.

Un gesto che, se non se ne ha bisogno, no si apprezza appieno. Pensate ad una ragazza di 33 anni, madre di famiglia, che dopo un incidente viene trasportata in elisoccorso al CTO di Torino. Si salverà anche grazie a 132 trasfusioni: pensate alla quantità di sangue necessaria per salvare la vita di questa persona.

In ultimo, a 18 anni, tenetevi stretta la salute, che non si compra. Sentiamo parlare purtroppo di droghe, di porcherie: non è il vostro caso, ma ve lo dico da nonno, statene lontani”.

LA LETTERA DEL SINDACO

Ogni 18enne, dopo le parole di Mattio e Audisio, ha ricevuto in dono l’articolo 15 della nostra Carta Costituzionale, con una citazione di Piero Calamandrei (“Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta”), il tricolore italiano, il materiale informativo Gasm e la lettera del sindaco.

“Carissimi diciottenni – ha scritto Mattio ai giovani - Vi porgo l’augurio sincero di tutto il Paese in questo giorno speciale. Avete raggiunto l’età che vi permette di avere molti diritti e qualche dovere in più.

Avere diciotto anni, infatti, vi dà la possibilità di godere in modo completo dei diritti e doveri di ogni cittadino ed, in particolare, del diritto di voto che vi consente di inserirvi nella vita sociale e politica del Paese.

Il mio augurio è che possiate contribuire al bene della società con entusiasmo, con altruismo e con la forza dei vostri giovani anni, anche partecipando alle attività di volontariato presenti nel nostro Comune.

In questo momento così difficile per la Nazione, con una violenta crisi politica ed economica che scarica i suoi effetti peggiori a danno delle giovani generazioni, vi auguro di poter trovare il coraggio di ripartire e di tracciare, senza timore, il disegno del vostro futuro.

Siate linfa vitale nelle famiglie, pilastri solidi di una società nuova, e, soprattutto, cercate sempre la verità e la giustizia, dimostrandovi forti in un mondo che si sta rivelando in tutta la sua fragilità.

Che i valori della Costituzione vi accompagnino e siano un punto fermo delle vostre vite per rendervi degli adulti consapevoli e responsabili”.

I NOMI DEI 18ENNI

I 18enni di Revello: Caterina Agù, Marta Agù, Alessandro Artusio, Stefania Audifreddi, Cristina Bellucci, Cecilia Beltramone, Diego Bertorello, Stefano Boassi, Alessia Bourne, Chiara Canello, Giorgia Capellino, Gabriel Caporgno, Ivan Carrozzo, Andrea Comin, Emanuele Da Re, Nicolò Dedominici, Matteo Danilo Demaria, Cinzia Demichelis, Eric Depetris, Nicholas Dossetto, Lorenzo Fraire, Roberta Galletto, Francesca Garro, Francesca Geuna, Aya Anarim Giordanino, Alessia Giordano, Daniella Kola, Simona Mancardo, Erdona Mardoda, Giada Martino, Lorenzo Martino, Matteo Miretti, Alberto Motta, Ilaria Odetto, Jozef Paloka, Mattia Pasio, Alberto Penna, Manuel Perilli, Massimo Polidoro, Giulia Rinaudo, Davide Risso, Alessia Rolando, Matteo Rosso, Emanuele Satta, Giada Tortone, Luca Vincenti.