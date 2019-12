Partite le “incantevoli” iniziative del Natale a Savigliano

Il weekend dell’Immacolata ha dato il via con successo al programma di iniziative dell’Incantevole Natale a Savigliano. Il mese di eventi organizzati e curati dalla Fondazione Ente Manifestazioni è cominciato con la partecipazione di numerosi saviglianesi, soprattutto dei più piccoli.

Circa 300 i bambini che da sabato hanno provato la magica giostra del “Carousel del 900” allestita in piazza Cesare Battisti e che resterà aperta fino a domenica 15 dicembre.

Successo anche per Grisulandia, la manifestazione aperta a tutti i bimbi e organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari che ha visto trasformasi piazza Santarosa in una piccola palestrina per piccoli pompieri. “E’ andata molto bene - commenta il presidente della delegazione saviglianese Riccardo Galli -. Hanno partecipato al percorso circa un centinaio di bambini”.

E infine, grande pubblico anche per la cultura. Sabato infatti al Museo Civico ha inaugurato anche la mostra “Il colore oltre l’inverno” a cura dell’associazione Artisti Saviglianesi e che sarà visitabile al Museo Civico e alla Gipsoteca fino al 6 gennaio.

Attesa ora per il prossimo weekend natalizio di Savigliano con le due giornate di eventi presso piazza Santarosa sabato 14 e domenica 15 dicembre.