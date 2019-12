San Michele Mondovì: nozze d'argento per lo storico almanacco

Nozze d'argento per l'almanacco di San Michele Mondovì, storica testimonianza cartacea della vita del paese realizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune e della parrocchia e il supporto tipografico della ditta "Stilgraf" di Vicoforte.

La raccolta del materiale per la venticinquesima edizione è stata fruttuosa, in quanto molti sanmichelesi hanno aperto i cassetti e i loro album dei ricordi, alla ricerca di fotografie su eventi, feste e gite del passato e più recenti. Il filone portante dell'almanacco in uscita, tra l'altro, riguarda le associazioni attive nel paese; in ogni mese, infatti, è dedicato uno spazio in cui vengono raccontate storia e curiosità di ciascuna.

"La scelta del tema - spiegano i promotori dell'iniziativa - non è casuale, perché l'attività svolta dai gruppi e dai volontari è linfa vitale per San Michele: Protezione Civile e Alpini nelle emergenze e per la sicurezza nelle manifestazioni, Cri e Avas-Fidas per la salute e gli interventi di primo soccorso, Società Operaia, Centro Anziani e Avo con i ritrovi dei ragazzi della terza età e degli anziani, Pro Loco, Corale 'Due Torri Monica Tardit'i, Outdoor TramontieMari ed Ads San Michele per tutti gli eventi paesani, i concerti, la scuola calcio, le attività all'aria aperta in mountain bike o a piedi. E ancora: la biblioteca con le sue iniziative per i bambini e i ragazzi e le pratiche sportive e ricreative del gruppo pescatori e cacciatori".

"Noi volontari di un'associazione - dichiarano Marco Michelotti e Andrea Demagistris in rappresentanza della Pro Loco - sappiamo bene quanto mettere a disposizione tempo e capacità per il bene della collettività sia un impegno ampiamente premiato quando gli obiettivi costruiti insieme vengono raggiunti.

Ciò che le associazioni realizzano per San Michele serve a valorizzare il nostro paese e diventa un'opportunità per farlo conoscere e apprezzare da tutti".

"La forza dei comuni risiede nelle associazioni e nel volontariato - ha chiosato il sindaco, Domenico Michelotti -. L'almanacco sanmichelese è una bella tradizione in cui si calendarizzano gli appuntamenti paesani principali, grazie alla collaborazione tra i gruppi nell'organizzarli. Inoltre, è annotata giornalmente la traccia per la raccolta differenziata. Acquistandolo, si dà un contributo alla Pro Loco: un piccolo ma importante gesto, a sostegno delle sue iniziative per il 2020".

A partire da ieri, domenica 8 dicembre, il calendario è in vendita al prezzo di 5 euro presso la chiesa, durante la mostra vendita di Natale, a San Michele presso la tabaccheria Avagnina, la macelleria Ravotti, il market Robaldo e la panetteria Raviolo di frazione San Paolo.