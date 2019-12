Bra, pensieri e canzoni con Pino Milenr, Sonia de Castelli e Cocò

Bra, pensieri, canzoni e… tanta gioia.

Si respira aria di grande fermento a Bra, quella del Natale, capace di mettere tutti d’accordo, riuscendo a porsi come il comune denominatore di tradizione, folklore ed intima fede religiosa. Lo sanno bene Armando e Viviano Verrua, titolari dell’omonima impresa di onoranze funebri, che hanno pensato di regalare qualche ora di serenità all’intera cittadinanza.

Come? Allestendo uno spettacolo di alto livello presso la “Casa del Commiato Luce di Speranza” di via don Orione, 77/A. Un mix di canzoni di successo, cabaret popolare e musiche di festa darà vita ad un evento da non perdere in programma domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 20.45.

“Pensieri e canzoni…” è il titolo della serata che vedrà protagonisti Pino Milenr, Sonia de Castelli e Cocò, artisti di grande calibro umano e professionale, come ha pure ricordato Armando Verrua: “ Sappiamo bene quanti momenti dolorosi e difficili si debbano affrontare nel corso della vita, ne siamo quotidianamente testimoni, anche per questo motivo quest’anno gli Auguri di Natale li faremo insieme a Pino Milenr, Sonia de Castelli e Cocò, che da grandi artisti hanno accettato di affrontare con serietà la nostra richiesta, allontanando la scaramanzia che da sempre aleggia intorno a questo settore. Ci intratterranno facendoci ascoltare dolci melodie, rappresentazioni teatrali e tanto altro ancora”. Insomma, noi non vediamo alcun motivo valido per non esserci, e voi?

Ingresso libero, gradita la prenotazione per motivi organizzativi al numero 0172/412838.