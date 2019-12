Ghiaccio sulla carreggiata: auto finisce fuoristrada lungo la “Via dei Boschi”, tra Martiniana Po e Saluzzo

Incidente stradale, questa mattina (9 dicembre) lungo la strada provinciale 260, nel tatto meglio conosciuto come “Via dei Boschi”, che collega Martiniana Po a Saluzzo.

Una Volkswagen Polo, con a bordo tre ragazzi di colore, e che procedeva in direzione Saluzzo, è uscita di strada, finendo la sua corsa in un rigagnolo d’acqua.

Immediati i soccorsi, giunti sul posto con le ambulanze dell’emergenza sanitaria, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine. Due dei tre occupanti dell’auto sono rimasti pressoché illesi, mentre il terzo è stato trasportato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero particolare preoccupazione.

Non è l’unico incidente verificatosi in mattinata lungo la Provinciale che risale la Valle Po. La presenza di ghiaccio sull’asfalto, formatosi nella notte, ha causato altri tamponamenti e uscite di strada. Qualche centinaio di metri più a valle del luogo dell’incidente, infatti, un’altra autovettura è finita fuoristrada: fortunatamente illesa la donna al volante.