Incidente questa mattina sulla strada Busca - Costigliole Saluzzo

Questa mattina all'alba si è verificato un incidente lungo la strada provinciale che da Busca porta verso Costigliole Saluzzo.

Una vettura, per cause in fase di accertamento, è uscita di strada, capottando nel prato adiacente alla strada. Dai primi riscontri pare che l'automobilista abbia perso il controllo e non sono stati coinvolti nel sinistro altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busca, il 118 ed i carabinieri di Cuneo.

Il guidatore è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cuneo ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.