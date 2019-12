Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (lunedì 9 dicembre) lungo la SP116 tra Saluzzo e Verzuolo.

Coinvolta un'automobile, in transito in direzione Saluzzo. Dalle informazioni rese pubbliche non si segnalano feriti di particolare entità.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Saluzzo.