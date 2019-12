A Cuneo la presentazione del libro "Dal Rosa al Viso"

Giovedì 12 dicembre, alle ore 17, presso il Museo Casa Galimberti, verrà presentato il libro "Dal Rosa al Viso" di Angela Delgrosso Bellardi.

Il romanzo è un'immersione nel passato. E' incontro tra la grande e la piccola storia, in particolare tra l'epopea risorgimentale e le vicissitudini di due giovani che un giorno hanno incrociato i loro destini.

Con una prosa chiara, incalzante, cavalcando pensieri ed emozioni, l'autrice regala un sorprendente spaccato di vita dell'Ottocento piemontese: lo sfondo iniziale è la Valle Anzasca ai piedi del Monte Rosa e successivamente la bella e vitale Saluzzo, sotto il Monviso.

Le pagine traboccano di vita vera, semplice e forte nella sua autenticità. Personaggi non di fantasia ma donne e uomini realmente esistiti. Una storia di famiglia e nello stesso tempo un grande affresco del Piemonte di fine Ottocento.

Il libro ha avuto diversi riconoscimenti letterari, in particolare a Milano, dove ha ricevuto lo scorso anno il "Premio speciale donna Milano" e la Menzione d'onore al Premio letterario della Scapigliatura.

Quest'anno è stato premiato nel Concorso letterario "I Murazzi" di Torino, il 29 Novembre al Circolo dei lettori.

L’ autrice

Angela Delgrosso Bellardi, saluzzese di nascita, dopo la laurea - conseguita nel 1974 a 23 anni – in matematica presso l'Università degli Studi di Torino, intraprende la carriera di astronoma presso l'Osservatorio di Pino Torinese, dedicandosi allo studio delle stelle doppie e pubblicando periodicamente il risultato delle sue ricerche su Astronomy and Astrophysics Journal, una delle principali riviste astronomiche, di cui viene nominata referee. Dopo cinque anni di intenso lavoro, rinuncia alla carriera per dedicarsi alla famiglia. Insegnante di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella Scuola Media fino al 1987, ha terminato la sua esperienza in ambito scolastico nel 1990, dopo tre anni dedicati all'insegnamento dei diversamente abili.

L’appuntamento è previsto per le ore 17 di giovedì 12 dicembre, al Museo Casa Galimberti (piazza Galimberti, 6). Ingresso libero.

Info: Comune di Cuneo | Museo Casa Galimberti | e. museo.galimberti@comune.cuneo.it | t. 0171.444801

Il Museo Casa Galimberti è anche su facebook: https://www.facebook.com/museocasagalimberti/