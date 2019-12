Al Lions Club Mondovì Monregalese il professore Silvio Borsarelli sulle caratteristiche nutrizionali

Il Lions Club Mondovì Monregalese ha accolto, presso il ristorante la Borsarella, un relatore che, come ha evidenziato il presidente Angelo Bianchini, è esempio di competenza, passione ed impegno: il professore Silvio Borsarelli, che ha illustrato nei dettagli le caratteristiche nutrizionali delle ricette natalizie tipicamente monregalesi.

Il professor Borsarelli, che è stato docente per molti anni in materia di nutrizione umana ed è autore di numerose pubblicazioni in materia, ha aperto l'incontro evidenziando:"Fate qualche trasgressione nel gusto: oltre che gratificare se stessi con il trasgredire si capiscono i propri limiti.'



Ha illustrato poi nei dettagli l'importanza del metodo di cottura, della selezione del prodotto, delle proteine, delle vitamine, della frollatura e di altre qualità e il valore e le caratteristiche delle tradizioni: dal bunet, alla cupeta (prima nel monregalese era fatta con soli gherigli di noce, poi si aggiunse la nocciola, unite dal miele tipicamente Millefiori). Poi ha illustrato le caratteristiche delle uova fino a concludere con lo zabaione. Culture del gusto che abbiamo tramandato. Ha inoltre evidenziato ed illustrato nei dettagli i benefici dell'Omega-3 di cui è ricca la trota, tipica del nostro territorio, il beneficio del cioccolato sull'umore, le lenticchie e la ricchezza di ferro.

La serata si è conclusa con diverse domande da parte dei soci, che dimostra un ampio interesse in materia nutrizionale.