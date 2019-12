Con "L'Artigiano in Fiera" di Milano si é conclusa la partecipazione dell'ATLdel Cuneese a fiere e saloni nazionali e internazionali per l'anno 2019

Dopo il fitto calendario del primo semestre 2019 che ha visto la presenza dell’ATL del Cuneese a 9 saloni internazionali, anche l’autunno ha registrato importanti partecipazioni a fiere di settore in Italia e in Europa.



Ad inizio settembre, l’ATL è stata presente a Tour Natur di Düsseldorf in Germania, fiera dedicata al turismo escursionistico e attivo che si è svolta nell’ambito del Caravan Salon, il principale evento al mondo dedicato a caravan e camper. Grande successo hanno riscosso qui le pubblicazioni dedicate agli itinerari trekking, bike e mototuristici nelle Alpi cuneesi. La partecipazione dell’ATL ha fatto parte delle attività programmate dal Comitato per il Turismo Outdoor in provincia di Cuneo, di cui l’ATL è socio fondatore insieme a Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.



Particolarmente intenso è stato il mese di ottobre, nel corso del quale l’ATL del Cuneese è stato presente al TTG di Rimini (il principale evento turistico italiano B2B), all’interno dello stand della Regione Piemonte che ha ospitato, il 10 ottobre, un evento dedicato alla presentazione dell’offerta invernale rivolto a oltre 30 operatori internazionali. Sempre in ottobre, l’ATL ha presenziato al salone Roc d’Azur di Fréjus in Francia, divenuto ormai uno dei più importanti eventi al mondo dedicati alla mountain bike, e a Vendemmia a Torino, promuovendo il circuito fieristico-gastronomico di Autunno con Gusto. Tra fine ottobre e inizio novembre è stata la volta di Skipass, dove si sono presentate tutte le novità della stagione sciistica 2019/20, mentre la settimana successiva l’ATL si è dedicata alla promozione del mototurismo in occasione di EICMA a Milano. Più a livello locale, l’ATL del Cuneese ha garantito la propria presenza a particolari eventi di richiamo turistico quali la Fiera del Marrone di Cuneo, in occasione della quale il personale ATL ha affiancato gli studenti dell’Istituto Professionale Grandis di Cuneo per fornire a turisti e visitatori informazioni circa il programma e la logistica dell’evento, Peccati di Gola in programma a Mondovì dall’1 al 3 novembre, la Stracôni con la presenza al villaggio allestito in Piazza Galimberti a Cuneo e Olioliva, evento svoltosi a Imperia dall’8 al 10 novembre. L’ultimo appuntamento dell’anno è stato L’Artigiano in Fiera in programma nel capoluogo lombardo dal 30 novembre all’8 dicembre, evento che rappresenta il momento ideale per presentare al pubblico milanese l’offerta turistica invernale, a pochi giorni dalle vacanze natalizie.



“Il forte impegno dell’ATL del Cuneese nel comparto fieristico di settore – ha confermato il suo Presidente Mauro Bernardi – non può che rafforzare la visibilità del nostro territorio nel panorama mondiale quale destinazione ″a misura di turista″. Anche nel 2020 continueremo con impegno a garantire la presenza del territorio cuneese, da noi rappresentato, ai principali saloni nazionali ed internazionali per incontrare sia il pubblico interessato, sia operatori del settore”.