Concerto di Natale a Sommariva del Bosco con la Banda Musicale Verdi

La Banda Musicale “G. Verdi” di Sommariva del Bosco diretta dal Maestro Davide Semprevivo, ha il piacere di invitare la popolazione al tradizionale Concerto di Natale che si terrà Sabato 14 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale “Don M.Bongioanni” sito in Viale Scuole a Sommariva del Bosco.



Sarà presente la Banda Musicale “G.Alesina” di Carrù diretta dal M° Mario Manassero.



I brani che le banda eseguiranno sono in grado di accogliere diversi gusti musicali; si spazia da quelli più tradizionali, a musiche con melodie allegre, alle marcette, passando per le colonne sonore di film famosi per arrivare a brani più tranquilli ed emozionanti.