Mario Adinolfi: "Cuneo ed il Piemonte sono modello di riferimento per tutto il Popolo della Famiglia italiano"

Il Presidente nazionale Mario Adinolfi ha salutato con un video messaggio tutti i partecipanti alla Festa di Natale del Popolo della Famiglia della provincia Granda svoltasi venerdì 6 dicembre a Centallo, cui ha partecipato anche Valter Boero, Candidato governatore del Piemonte alle ultime elezioni regionali.



A fare gli onori di casa il vice sindaco Antonio Panero, che ha ringraziato tutti i militanti ed i simpatizzanti presenti per il grande lavoro svolto durante l'anno, soprattutto in occasione delle ultime elezioni.



"Il partito sta allargando sempre di più la sua rete di collaboratori in tutta la regione - ha confermato la coordinatrice organizzativa regionale Antonia Bassignana - e potrà recitare un ruolo importante anche nelle prossime elezioni amministrative; in provincia stiamo già lavorando per preparare lista e candidati per Cuneo 2022".



"Il successo di questo momento di festa con tutti i nostri elettori e collaboratori ci convince ancora una volta della bontà del nostro progetto politico - ha dichiarato Mario Campanella, coordinatore del Circolo PdF di Saluzzo Savigliano Fossano -. Stiamo formando con l'Università della Politica di Mario Adinolfi tutta la classe dirigente del partito, per dare finalmente a coloro che lo desiderano la possibilità di una scelta politica nuova, lontana delle ideologie e dai populismi, ma vicina alle reali esigenze delle persone e delle famiglie italiane. Un'opzione che fino a tre anni fa mancava e che invece ora è realtà in tutta Italia, dall'Emilia-Romagna alla Calabria impegnate nelle elezioni regionali, fino alla sempre più probabile prossima tornata elettorale nazionale ".



"Ringrazio tutti voi per l'anno straordinario che avete vissuto, nel quale abbiamo posto le basi per portare il Popolo della Famiglia al governo del Paese - ha concluso Mario Adinolfi - Forza PdF Cuneo e ... ci vediamo presto".



È stata infatti ufficializzata proprio alla fine della serata la sua presenza a Saluzzo il prossimo 28 febbraio 2020.