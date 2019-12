Bra, venerdì 13 dicembre ultimo appuntamento del 2019 con l’Alzheimer Cafè

Attenzione: venerdì 13 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso la sede del Centro Incontro Comunale (via Montegrappa, 1) di Bra, ultimo appuntamento del 2019 con l’Alzheimer Cafè, il progetto nato in collaborazione tra il Comune e l’Associazione La Cordata per attenuare il grado di drammaticità di una malattia che ha effetti devastanti anche sulle famiglie.

Alzheimer Cafè è un luogo dove gli anziani con problemi di demenza degenerativa e i loro cari possono ritrovarsi in un clima di normalità, parlare con altre persone, condividendo esperienze e buone pratiche inclusive.

L’appuntamento è condotto dalle psicologhe Luisa Curti e Alessia Morelli in grado di rispondere alle domande dei famigliari, vista la professionalità e l’impegno profuso in questo percorso finalizzato a ridurre l’impatto della patologia.

L’Alzheimer Cafè tornerà anche nel 2020 sempre al Centro di via Montegrappa nelle seguenti date: 10, 24 gennaio; 7, 21 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

L’iniziativa è una parentesi aperta e gratuita alla quale possono prendere parte le persone residenti nei Comuni di Bra, Cherasco, Ceresole d’Alba, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno. Info scrivendo a: servizisociali.ambitobra@comune.bra.cn.it.