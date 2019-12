Trecento persone all'incontro di Perosino per gli auguri di Natale

Un momento importante di aggregazione con tanti ammistratori locali presenti in provincia Granda, gli elettori e gli amici per farsi gli auguri di Natale, dove si fa il punto e si raccontano i fatti della politica amministrativa provinciale, in particolare visti da Roma, ed anche da dove partono idee e azioni politiche.

Organizzato dal senatore e sindaco di Priocca, Marco Perosino, l'importante incontro si è tenuto alla presenza di trecento invitati, venerdì 6 dicembre presso il ristorante Trifola Bianca di Vezza d'Alba.

Tra sindaci del territorio roerino presenti insieme al presidente, Silvio Artusio Comba, c'erano anche Vezza, Castellinaldo, Baldissero, Sommariva Perno, ed al più vicino albese, Carlo Bo. Inoltre sono accorsi anche i primi cittadini in arrivo dalla Valle Gesso, il sindaco di Roaschia Bruno Viale e dal comune di Boves, Maurizio Paoletti.

Nel suo discorso e in quelli dei suoi più stretti collaboratori sono stati trattati i temi di stretta attualità locale: le problematiche e criticità dell'Asti-Cuneo, il nuovo Ospedale di Verduno, le poche risorse assegnate alla viabilità e alle scuole, le tasse, la Legge di Bilancio, il Mes. Non sono mancati i ringraziamenti per il grande lavoro che sta portando egregiamente avanti il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in collegamento via telefono. Un grazie a tutti i tanti sostenitori. E l'augurio di una sentita e pronta guarigione al vice presidente del Consiglio regionale, Franco Graglia.