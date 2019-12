L'assessore regionale alla Sanità ha incontrato l'ordine dei medici della Granda

«Siamo soddisfatti della condivisione manifestata dall’assessore regionale Icardi sulle priorità della Sanità regionale e provinciale, non possiamo che garantirgli tutto il nostro sostegno. Lo ringraziamo per aver recepito le nostre proposte, già calendarizzate a breve dall’assessore in specifici gruppi di lavoro».

Di ritorno dall’incontro a Torino tra l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, e gli Ordini dei medici regionali, il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Cuneo, Giuseppe Guerra, sintetizza così il risultato del confronto e pone l’accento sui temi in discussione.

«E’ stata formalizzata l’istituzione di un Tavolo di confronto permanente fra l’Ordine dei medici e l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – riferisce Guerra - e un analogo Tavolo verrà creato anche per gli odontoiatri. I temi su cui si andrà a lavorare, sono prioritariamente tre: la carenza di personale medico e la formazione specialistica; il problema del nuovo numero 116.117 nella riorganizzazione del servizio di guardia medica; la rete ospedaliera e la continuità ospedale-territorio. Il primo incontro dei gruppi di lavoro è previsto mercoledì 8 gennaio, nello specifico l’Ordine di Cuneo, insieme a quello di Asti e di Alessandria, si occuperà del rapporto tra ospedale e territorio e del piano delle cronicità».

Nel corso del confronto, si è parlato anche di Patto per la Salute (che dovrebbe essere sottoscritto entro la fine dell’anno da Ministero e Regioni), Parco della Salute di Torino e Città della Salute di Novara, partenariato pubblico-privato, rapporto fra sanità pubblica e sanità privata, violenza contro gli operatori.

Nell’appuntamento di gennaio, verrà inoltre effettuato un aggiornamento sull’attuazione del Piano regionale per la cronicità.