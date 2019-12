Natale e Capodanno al Wellington di Paesana con un rapporto qualità-prezzo mai visto

Il Monviso che guarda tutta la Valle dall’alto in basso con quel suo fare un po’ “gigionesco” ed un po’ austero di vecchio pandoro spolverato di zucchero a velo e magari due dita di neve intorno per far felice gli sciatori di Pian Munè, con intorno le magiche melodie del Natale a rendere tutto e tutti più buoni per il Bambinello che viene: questo e molto altro ancora saranno le Feste di Natale del Wellington di via Reinaud a Paesana, dove Patrizia ed il suo Pianeta delle donne già sono al lavoro per mettere a punto i golosissimi menù delle Festività.

Due, le scelte a disposizione dell’affezionata clientela del saluzzese e del pinerolese.

Il menù del Pranzo di Natale (dalle 12.30 in poi): aperitivo servito in tavola con stuzzichini dello chef, menu di sfera di carpaccio di manzo sondino e scaglie di parmigiano, crostini di pane saraceno con bufala e porcini, polpo saltato in padella su cremosa di patate e prezzemolo, guazzetto di frutti di mare con crostini, sorbetto al limone.

Agnolotti al ragù di selvaggina, risotto alla crema di scampi.

Tasca di vitello ai funghi porcini e castagne, salmone in crosta di pistacchi

con spinaci e patate al forno.

Tronchetto di Natale, pandoro panettone e spumante, caffè,

Vini a scelta tra Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Arneis Fiano Erbaluce

Il tutto a 40 euro (bambini sino a 12 anni 20 euro),

Ed il Menù di San Silvestro (dalle 20 in poi): Aperitivo di benvenuto con prosecco e stuzzichini dello chef, carpaccio di polpo con vinaigrette ai pomodorini e sedano rapa, bocconcini di baccalà su crema di pomodorini e olive taggiasche, chiarello di Zibello D.O.P. con frutta esotica, cotechino nostrano e lenticchie, sorbetto al limone.

Chicche al Castellano e nocciole, fregola rispettata ai frutti di mare, bocconcini di bue brasati al nebbiolo con pure di patate.

Gamberoni al profumo di agrumi con patate al forno.

Bis di dolci, caffè, pandoro panettone e spumante per brindare al nuovo anno.

Vini a scelta tra Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Arneis Erbaluce Fiano.

Tutto compreso a 60 euro (bambini fino 12 anni 30 euro, da 0 a 4 anni gratuito.

Inoltre, musica concerto di mezzanotte all’esterno con i Controvento cover nomadi.

Ci sono ancora alcuni posti liberi. Prenotazioni al numero 377.3598255.