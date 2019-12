Al Liceo Govone di Alba ritorna l'iniziativa "Bentornato dottore"

Sabato 14 dicembre, alle ore 10 nella biblioteca storica del liceo classico di Alba si terrà la tradizionale iniziativa "Bentornato dottore".



Nel corso dell'incontro sarà consegnata una targa all'avvocato e onorevole Ettore Paganelli, presidente onorario dell'associazione ex-allievi del Liceo Classico "Govone" ed ex-allievo, in occasione del suo novantesimo compleanno, come forma di riconoscimento per il prezioso servizio svolto a favore della comunità albese.