Gli studenti dell’”IIS Baruffi” Ceva-Ormea presentano i cortometraggi realizzati per il progetto “Le Voci della Bellezza”

Venerdì 13 Dicembre 2019, a partire dalle ore 10,30, presso la Scuola Forestale di

Ormea si svolgerà la presentazione dei cortometraggi realizzati dagli studenti dell’”IIS

Baruffi” Ceva-Ormea, nell’ambito del progetto “Le Voci della Bellezza” sviluppato in

collaborazione con l’Associazione Geronimo Carbonò, la sinergia del Fondo Storico

Alberto Fiore e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



Seguirà la cerimonia di premiazione dei cortometraggi, grazie al supporto della giuria di qualità, costituita da Gabrielle Gallo, Muriel Bria, Maria Stella Caterina Odello. L’iniziativa si prefigge di rendere i ragazzi protagonisti di un processo di rigenerazione socio-culturale delle comunità territoriali, attraverso l’uso del linguaggio audiovisivo come strumento di welfare creativo, in un più ampio percorso di cinema partecipato.