I Marchesi di Busca sfilano nel Lazio

Sabato 7 e domenica 8 dicembre scorsi, in occasione della tradizionale fiera dell'olivo di Canino, cittadina della Tuscia, terra già occupata dagli etruschi in provincia di Viterbo il gruppo storico del Marchesato di Busca ha preso parte alle varie rievocazioni storiche, portando in auge la tradizione e la storia dell'antico feudo buschese, con i suoi marchesi impersonati dai coniugi Dante e Cristina Bruno.

Canino è una cittadina della maremma laziale, nota per il suo olio e gli asparagi, ma anche per aver dato i natali nel 1468 al Papa Paolo III° nato Alessandro dei nobili Farnese, la cittadina è anche legata alla figura di Luciano Bonaparte, fratello del celebre Napoleone, sepolto nella nobile cappella della collegiata dei Santi Andrea e Giovanni. Il gruppo storico del Marchesato di Busca è stato ricevuto dal sindaco Lina Novelli e da Laura Sborchia presidentessa della associazione culturale Paolo III Farnese.

I vari gruppi storici quasi tutti provenienti dal centro Italia hanno messo in atto balli medievali e rinascimentali, scene di vita nobile del tempo , infine hanno partecipato al grande corteo storico. suggestiva è stato anche il corteo dei ceri, al termine del quale i figuranti hanno portato in chiesa le candele per la benedizione solenne dedicata alla festa dell'Immacolata.

Nei dintorni di Canino vi sono molti luoghi che conservano tracce di civiltà etrusca come l'antico sito di Vulci, antico villaggio etrusco ove oggi vi è un parco archeologico naturalistico.Commentano i protagonisti:"E' stato bello ritrovare molti gruppi storici per lo più laziali e umbri, con i quali siamo in contatto da tempo , Canino è stata una bella esperienza sia come rappresentazione storica che come città da visitare. E'stata apprezzata anche la nostra storia in uno scambio culturale reciproco".