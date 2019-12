"Il vento e il fuoco": parla dell'inno allo Spirito Santo il nuovo libro di don Gianni Falco

"Mai come oggi l'umanità sofferente ha bisogno di chi trasmette sollievo e conforto (...). E' questo il motivo per cui noi lettori dobbiamo essere grati a don Gianni, per come ci presenta i doni dello Spirito Santo, infondendoci nostalgia e desiderio di possederli".

Si legge questo nelle prime battute della prefazione che Maria Pia Garavaglia (Ministro della Sanità '88-'92) ha scritto per il nuovo libro del cuneese don Gianni Falco: "Il vento e il fuoco" (L'ARTISTICA EDITRICE).

Nelle circa 90 pagine dell'opera - i cui testi sono corredati da evocative fotografie - don Gianni propone un profondo percorso di riflessione sull'inno allo Spirito Santo nella versione dell'Arcivescovo Stephen Langton, analizzandone ogni passaggio. Nella seconda parte del libro, poi, si spende in un'analisi dei doni dello Spirito: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio.

"Lo Spirito soffia sempre dove e come vuole - si legge nella conclusione della prefazione - ; sta a noi essere attenti, umili e silenziosi, per riuscire ad afferrarlo quando ci passa vicino".