La cuneese Anna Viada conquista due podi alle finali nazionali di Agility Dog a Cattolica

Dodici anni e una grande passione per i cani. Lo scorso weekend la cuneese Anna Viada è stata s Cattolica, dove dal 5 all'8 dicembre si sono svolte le finali nazionali CSEN/FIDASC di Agility Dog.

Assieme a lei anche un altro cuneese, Franco Manetta, entrambi atleti della ASD Tenuta la Torre. Anna ha condotto Lino, mentre Franco aveva come partner Samu, entrambi atleti a quattro zampe dello "Spirit's Dog".

Ben 400 gli atleti in gara, provenienti da tutta Italia. Ognuno, nelle rispettive categorie, ha sfidato a suon di tempo, tra ostacoli e salti, gli atleti delle specialità di Agility e Jumping. Preparati dal coach Silvia Pisano, hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando ben due podi: Anna Viada, nella categoria Under 14, è salita sul terzo gradino del podio in entrambe le specialità.