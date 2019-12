Mondovì: al via la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata 2020

Giovedì 12 dicembre comincia la distribuzione dei sacchetti per raccolta differenziata 2020. Quest’anno l’eco calendario e la dotazione spettante a ciascun nucleo familiare verranno distribuiti nella Sala comunale delle conferenze “Luigi Scimè” (corso Statuto 13), con un maggior numero di addetti.

La distribuzione avverrà sempre dalle ore 9,30 alle ore 14,30 secondo il seguente calendario: giovedì 12 dicembre, utenze di Mondovì Piazza e Garzegna; sabato 14 dicembre, utenze di Breo; lunedì 16 e martedì 17 dicembre, utenze dell’Altipiano e di Via Torino; mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, utenze del Ferrone; sabato 21 dicembre, utenze di Carassone, di Via Langhe e delle Frazioni; lunedì 23 dicembre, utenze del Borgato e di Gherbiana; venerdì 27 e sabato 28 dicembre, utenze di Sant’Anna, di via al Tiro a segno e di via Cuneo.

Coloro che non potranno ritirare la dotazione annuale di sacchetti in Sala “Scimè” secondo il calendario stabilito potranno recarsi presso l’Ecosportello (Corso Statuto 13, passerella) a partire dal 3 gennaio 2020. Tutti gli utenti ancora in possesso di sacchetti e forniture potranno ritirare le dotazioni utili per il 2020 nel corso dell’anno, rivolgendosi all’Ecosportello.

Per informazioni, segnalazioni e chiarimenti è possibile contattare la Cooperativa Sociale Proteo che gestisce il servizio al numero verde 800.300524 o scrivere a mondovi@proteoscs.it.