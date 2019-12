Rocco Siffredi a Prato Nevoso: l'attore e regista terrà una lezione di educazione sessuale ai ragazzi disabili

E’ un ospite d’eccezione quello che martedì 10 dicembre intratterrà i giovani disabili che verranno ospitati sulle piste da sci di Prato Nevoso per lanciarsi in folli acrobazie sulla neve insieme ai grandi campioni del freestyle come Vanni Oddera.

Rocco Siffredi è infatti ospite in questi giorni di Prato Nevoso per il Ponte dell’Immacolata insieme alla sua famiglia. E martedì sera allo Snow Fever sarà il protagonista speciale della festa per i ragazzi di “Paura e Delirio”, il viaggio itinerante che sta facendo tappa in tutta Italia, atteso il 12 dicembre a Prato. "In quell’occasione Siffredi risponderà a tutte le loro domande facendo una buona e sana educazione sessuale dei giorni nostri” dichiara Vanni Oddera.

Che spiega: “Paura e Delirio è un viaggio di alcuni giorni dove ragazzi malati e disabili fanno tutto quello che vogliono, sbagliano, si divertono, provano nuove esperienze insomma fanno tutte quelle sciocchezze che noi tutti abbiamo fatto nell’adolescenza ma che la malattia non ha fatto fare a loro”.

E aggiunge il campione di motocross Vanni Oddera: “Per prendersi cura di questi ragazzi ci sono altri ragazzi normodotati di estrazione differente per insegnare a loro cosa vuol dire vivere una disabilità e vivere uniti risolvendo giorno dopo giorno i problemi di una quotidianità che tanti malati ormai non hanno più“. Il format è stato ospitato in Veneto, Liguria, Lombardia. E diventerà un docufilm di 65 minuti che Cannizzo Produzioni Roma sta finanziando.