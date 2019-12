Doppia chiusura notturna al tunnel di Tenda per lavori di manutenzione

Per consentire l’intervento di manutenzione dell’infrastruttura di telecomunicazione a servizio della galleria, il tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, sarà chiuso al traffico dalle 22 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 dicembre e dalle 22 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 dicembre.

Due chiusure notturne che si aggiungono allo stop già annunciato per l’annuale esercitazione di protezione civile organizzata dalle Prefetture di Cuneo e delle Alpi Marittime, prevedendo uno scenario di incidente e coinvolgendo tutti gli Enti interessati per simulare l’intervento in emergenza.

Per garantire lo svolgimento dell’esercitazione il tunnel di Tenda sarà chiuso al transito dalle 19 di giovedì 12 alle 2 di venerdì 13 dicembre.

L’esercitazione ha lo scopo di mettere in pratica e migliorare gli aspetti operativi, procedurali e di comunicazione della macchina dei soccorsi, in attuazione al Piano di Emergenza Binazionale.