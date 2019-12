Impianti che non aprono, si dimette l'ex vice sindaco di Argentera, la Ciaburro: "Prendo atto, ma lui cosa ha fatto in questi anni per il paese?"

"Questa mattina ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Il 4 agosto 2018 mi ero dimesso da vice sindaco. Credevo che in questo periodo le cose migliorassero, però purtroppo, con la non apertura degli impianti di risalita, a mio modo di vedere emerge una incapacità amministrativa evidente. Per questo motivo ho fatto in passo indietro sperando che altri consiglieri mi seguano".

A comunicare la sua decisione Gianfranco Fossati, per poco più di un anno vice di Monica Ciaburro, sindaca eletta a giugno 2017 dopo le vicissitudini del piccolo Comune, che conta meno di 80 abitanti. Commissariamento, dissesto e default.

Il clima è davvero rovente lassù, in alta Valle Stura. E i commercianti del paese non si danno pace da quando hanno saputo che gli impianti sciistici non apriranno: per fine vita tecnica e per mancanza di un gestore.

L'unico impianto che potrebbe aprire è il Baby ma manca, appunto, il gestore.

E - è l'accusa di una buona parte del paese - l'amministrazione non avrebbe fatto niente a riguardo, nemmeno ricontattare i tre che si sono fatti avanti dopo l'indagine esplorativa per sondare l'interesse di eventuali soggetti imprenditoriali.

La Ciaburro commenta e rilancia: "Incapacità amministrativa? Evidentemente Fossati non sa come stanno le cose. Abbiamo ereditato una situazione drammatica. Mi rendo conto anch'io che Argentera è turisticamente morta, ma è così da anni. E' una situazione gravissima sulla quale non è stato fatto nulla. Cosa potrei fare io, adesso, nella situazione attuale? Stiamo aspettando l'esito del bando regionale per la seggiovia, ci sono state chieste delle integrazioni e abbiamo provveduto. Stiamo facendo il possibile nella situazione che abbiamo ereditato. Il consigliere Fossati cosa ha fatto in tutto questo tempo? Quali sono state le sue proposte per il bene del paese? Ritengo che questo atteggiamento non faccia il bene di Argentera. Bisognerebbe lavorare insieme in modo concreto e responsabile, consapevoli della situazione. Ma se questo è l'atteggiamento, non posso che prenderne atto e andare avanti con chi ha voglia di fare qualcosa".

Ancora: "In Valle Stura è mancato un progetto serio e non si è mai fatto realmente sistema. Non è questo il luogo per creare polemiche, dico solo che Argentera ha bisogno di un aiuto in più. Mi dispiace che colui il quale scelse, quasi tre anni fa, di essere il mio vicesindaco, abbia deciso di andarsene, mi dispiace perché bisognerebbe reimparare ad andare avanti insieme, in modo concreto e responsabile, consapevoli della situazione nella quale ci troviamo".