La Giunta di Bra si complimenta con Simona Di Dio Martello, fresca campionessa mondiale di K1

Nella mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, la Giunta Comunale di Bra ha ricevuto a Palazzo municipale Simona Di Dio Martello, del team X1 Boxing Bra, che nei giorni scorsi ha vinto la medaglia d’oro al K1-open World Amateur Championships nella categoria -52 Kg classe A.



La campionessa braidese, 23 anni appena e prossima alla laurea in Scienze Motorie, ha illustrato agli amministratori le caratteristiche di questo sport che unisce boxe, kickboxing e muay thai, e che aspira al rango di disciplina olimpica, ricevendo i complimenti dell’Amministrazione comunale per aver saputo portare in alto in alto il nome di Bra.



Alla manifestazione sportiva che si è svolta al PalaBadminton di Milano hanno partecipato atleti provenienti da 23 nazioni, dagli Stati Uniti alla Mongolia, oltre a 89 team provenienti da tutta Italia. E grazie a Simona la città della Zizzola ha svettato su tutti.