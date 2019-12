Mondovì, lavori al liceo: chiusa al traffico parte di via delle Scuole

Lavori al liceo "Vasco-Beccaria-Govone" a Mondovì: la Provincia di Cuneo ha programmato il ripasso della copertura dell'edificio scolastico, che sarà effettuato mediante autocarro dotato di cestello telescopico.

Per questa ragione, il Comune di Mondovì ha deciso, attraverso ordinanza ufficiale di istituire il divieto di transito veicolare in via delle Scuole, nel tratto in corrispondenza del civico 31, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18 di mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre.

Nelle medesime giornate e fasce orarie, resterà in vigore il doppio senso di circolazione, per i residenti e gli aventi diritto, in via delle Scuole nei tratti a monte e a valle del civico 31, con accesso e recesso rispettivamente da piazza IV Novembre e piazza Maggiore.