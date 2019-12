Musica, arte e poesia all'Antico Palazzo di Città di Mondovì

La mostra “Il fascino delle nature morte” allestita dalla onlus “col. G. Cordero Lanza di Montezemolo” nell’antico Palazzo di Città, si arricchisce di uno spazio molto gradevole sabato 21 dicembre alle ore 16.

Un gruppo di poeti e poetesse declameranno le loro liriche in piemontese, intervallate da brani classici per chitarra. Le “Gate marele”, le fate buone della tradizione piemontese, narrate in una pubblicazione introdotta da Francesco Tomatis, rappresenteranno al pubblico le proprie esperienze letterarie. Si tratta di Marita Bellino di Vicoforte, Felicina Bonino Priola di Piozzo, Elisa Revelli Tomatis di Cuneo, Ferdinanda Susa di Villanova. Remigio Bertolino di Montaldo Mondovì oltre a leggere alcune sue stupende liriche, richiamerà l’opera di due grandi poeti scomparsi: Antonio Bodrero “Barba Tòni” e Bep Rosso, dalla fortissima personalità. Il doglianese Valter Costa Magna, cantore delle Langhe, e Piero Tomatis , di Mondovì Rifreddo, richiamerà il calore umano di antiche tradizioni piemontesi. Aggraziano ulteriormente l’occasione, delicate note classiche per chitarra saranno tre giovanissimi virtuosi albesi, vincitori di premi al Concorso “Ansaldi” di Briaglia e di vari altri concorsi nazionali. Si tratta di Marlon Adriano, con un repertorio che tocca la intera storia della letteratura chitarristica, dal rinascimento ai giorni nostri, Luca Benvegnù e Andrei Codrin Cutitaru che affronteranno opere di Villa-Lobos, Solaverry, Carcassi, Colonna.

La mostra prosegue fino alla Epifania 2020, ogni venerdì, sabato, domenica con orario 16-19. Per la sezione retrospettiva, opere di: Guido Montezemolo , Pippo Vacchetti, Emilio Vacchetti , Sandro Vacchetti, Eso Peluzzi , Nino Fracchia, Giuseppe Cerrina, Antonio Cangioli , Gemma Beccaria Tavella , Giovanna Calleri , Berto Ravotti, Beppe Sciolli , Francesco Franco , Roberto Luciano , Giovanni Somà , Oreste Tarditi, Giovanni Gagino, Pinòt Richeri , Luigi Borra , Nino Pirlato , Piero Zucco , Davide Siccardi , Letizia Borgna, Arnaldo Colombatto, Paolo Ferrero, Marco Lattes, Piter Pecchenino , Brunello Deorsola , Albino Morandini, Edmondo Di Napoli, Dario Liboà. Degli artisti viventi: Tanchi Michelotti , Marco Vacchetti , Bruno Capellino , Dario Dutto, Corrado Ambrogio , Paola Meineri Gazzola , Buròt Francesco Russo , Ornella Pozzetti , Gianni Vigna , Claudio Rolfi , Gianni Bava ,Teresita Terreno ,Enrico Roà , Ezio Briatore , Marcellino Massari , Nadia Lavrova , Egidio Longo, Egidio Giubergia, Ada Perona, Silvana Prucca, Ingrid Mijich , Sergio Bruno, Piero Masante, Lucia Curti, Laura Vinai.